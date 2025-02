Bankowcy dla cyberedukacji: uważaj na spoofing Data publikacji 13.02.2025 Powrót Drukuj Czy wiesz, że przestępcy wykorzystują coraz bardziej rozwinięte metody socjotechniczne, aby podszyć się pod pracownika banku? Dzwonią oszuści, a wyświetla Ci się numer, który jest identyczny z numerem infolinii Twojego banku.

Z telefonem od pracownika banku jest trochę jak z zasadą ograniczonego zaufania na drodze. Niby mamy zielone światło, wszystko wydaje się ok, ale zawsze rozglądamy się czujnie i jesteśmy ostrożni. Nigdy nie ufaj takiej rozmowie telefonicznej: dzwoni pracownik banku lub ktoś, kto brzmi jak pracownik banku z prośbą o przelanie pieniędzy na konto techniczne, żeby ustrzec nas przed potencjalną kradzieżą lub utratą naszych oszczędności. Jest to najprawdopodobniej oszust, który podszywa się pod pracownika banku po to, żeby wyłudzić nasze poufne dane – przestrzega Katarzyna Skrzynecka w ramach kampanii „Bankowcy dla CyberEdukacji” i przypomina, że bank nigdy nie prosi o takie dane podobnie jak nie prosi o podanie PIN-ów lub kodów osobistych.

Obejrzyj poniższy filmik i dowiedz się, na czym polega spoofing, czyli oszustwo polegające na podszywaniu się pod inny, często zaufany numer telefonu i jak reagować:

Związek Banków Polskich, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, banki wraz z Policją przypominają:

nigdy nie podawaj przez telefon danych do logowania – to może być próba oszustwa;

przestępcy grają na Twoich emocjach - są mistrzami socjotechniki;

nie działaj pod presją czasu;

zadzwoń na infolinię banku, gdy masz jakiekolwiek wątpliwości.

Więcej informacji o cyberbezpieczeństwie szukaj we własnym banku.

Kampania „Bankowcy dla CyberEdukacji” jest wspólną inicjatywą Związku Banków Polskich, Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa i banków. Celem kampanii jest edukacja wszystkich użytkowników Internetu w zakresie cyberzagrożeń i sposobów ochrony przed nimi. Twarzami tegorocznej edycji są Katarzyna Skrzynecka i Zbigniew Buczkowski.