Dzielnicowy w czasie wolnym od służby pomógł poszkodowanym w zdarzeniu drogowym Data publikacji 12.02.2025 Powrót Drukuj Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Lubawie w czasie wolnym od służby, jadąc autem zauważył uszkodzony samochód, który znajdował się w przydrożnym rowie. Okazało się, że autem podróżowała kobieta z trójką małych dzieci. Funkcjonariusz z pomocą świadka udzielił im pomocy i wezwał na miejsce służby.

Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Lubawie w czasie wolnym od służby jadąc jedną z dróg powiatu ostródzkiego zauważył znajdujący się w przydrożnym rowie samochód. Do zdarzenia doszło w sobotę (18.01.2025) w gminie Grunwald.

Okazało się, że w samochodzie oprócz kierującej znajduje się trójka małych dzieci, a na miejscu nie było jeszcze służb ratunkowych. W związku z tym policjant niezwłocznie zatrzymał się, aby udzielić pomocy poszkodowanym w zdarzeniu drogowym. Po upewnieniu się, że jest bezpiecznie, podszedł do volkswagena i przystąpił do udzielania pomocy. Na szczęście okazało się, że nikt nie jest poważnie ranny. Ze względu na niską temperaturę powietrza policjant wspólnie z drugim świadkiem, aby zapewnić komfort termiczny dzieciom, przykryli je kurtkami oraz kocami. W międzyczasie funkcjonariusz wezwał na miejsce służby ratunkowe. Do czasu ich przybycia policjant monitorował stan osób poszkodowanych.

Przybyli na miejsce funkcjonariusze z ostródzkiego ruchu drogowego ustalili, że 36-letnia kierująca vw na skutek niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze zjechała do przydrożnego rowu, a następnie doszło do wywrócenia się pojazdu.

Służba w szeregach Policji to nie jest zwykła praca, to służba. Policjantem jest się zawsze, a potrzeba niesienia pomocy, podjęcia interwencji czy zareagowania, gdy ktoś łamie prawo, może pojawić się w każdym momencie.