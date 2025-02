Chciał ukraść pieniądze ze skarbony Data publikacji 13.02.2025 Powrót Drukuj Gdańscy policjanci zatrzymali 19-latka, który próbował ukraść pieniądze z kościoła. Sprawca zniszczył zabytkową drewnianą skarbonę, jednak nie pokonał już zabezpieczenia metalowej, która znajdowała się wewnątrz. Mężczyzna usłyszał zarzuty i będzie odpowiadał za usiłowanie kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenie zabytku. Sprawcy grozi kara nawet 10 lat więzienia.

We wtorek, 11 lutego 2025 r. oficer dyżurny gdańskiej komendy miejskiej odebrał zgłoszenie, że na terenie jednego z kościołów w Śródmieściu jest mężczyzna, który włamuje się do skarbony. Na miejsce natychmiast pojechali policyjni wywiadowcy, którzy zatrzymali sprawcę. Podczas kontroli policjanci znaleźli przy 19-latku przedmioty, mogące służyć do pokonania zabezpieczeń okradanej skarbony. Pomimo przygotowania, włamywaczowi nie udało się otworzyć metalowej skarbonki.

Mężczyzna najprawdopodobniej nie wiedział, że w kościele jest monitoring, który już kilka dni wcześniej zarejestrował tam jego obecność. Szybko się okazało, że włamywacz był w kościele już w sobotę i przyglądał się skarbonie. Zatrzymany 19-latek bez stałego miejsca zamieszkania został doprowadzony do komisariatu, a zabezpieczone na miejscu zdarzenia m.in. wkrętaki, szczypce, nóż oraz klin, posłużą teraz jako obciążający dowód w sprawie.

Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem oraz zniszczenia zabytku. Został też objęty policyjnym dozorem. Teraz grozi mu kara nawet 10 lat więzienia. Policjanci sprawdzają też, czy sprawca ma związek z innymi podobnymi przestępstwami, do których doszło na terenie Gdańska.

Za kradzież z włamaniem grozi kara 10 lat więzienia. Taka sama kara grozi za usiłowanie kradzieży z włamaniem. Za zniszczenie zabytku grozi kara nawet 8 lat więzienia.