Nietrzeźwa matka zostawiła małe dzieci w domu bez opieki

Data publikacji 13.02.2025

34-letnia obywatelka Ukrainy wyszła w nocy z domu pozostawiając 5 małych dzieci bez opieki. Gdy wróciła do domu następnego dnia miała prawie promil alkoholu w organizmie. Dzieci były głodne i przebywały w nieogrzanym pomieszczeniu. Zespół ratownictwa medycznego troje z nich zakwalifikował do hospitalizacji. Kobieta została zatrzymana. Po wytrzeźwieniu usłyszy zarzut narażenia małoletnich dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności.