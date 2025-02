Policjanci zabezpieczają spotkania z udziałem międzynarodowych delegacji

Objęcie przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej to wydarzenie o dużym znaczeniu dla Policji w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa. Prezydencja oznacza organizację wielu kluczowych wydarzeń, spotkań i wizyt delegacji międzynarodowych, a to oznacza utrzymanie najwyższego poziomu gotowości również dla łódzkich policjantów, którzy od wielu miesięcy przygotowywali się do tego zabezpieczenia.