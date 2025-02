Finał XV Międzynarodowego Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja Data publikacji 14.02.2025 Powrót Drukuj 13 lutego 2025 r. był ostatnim dniem XV Międzynarodowego Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja. Reprezentacja Policji w Piłce Nożnej do finałów wprowadziła swoje zespoły w każdej z trzech kategorii. Wygrała jedna - kobiet.

Piłkarski turniej organizowany jest ku czci podkom . Andrzeja Struja, bohaterskiego policjanta, który 10 lutego 2010 r. zginął od ciosów nożem, gdy podczas urlopu interweniował wobec dwóch agresywnych bandytów. Pomysłodawcami takiego właśnie, sportowego, unieśmiertelnienia stołecznego funkcjonariusza są mł. insp. w st. spocz . Andrzej „Pułko” Kuczyński z Biura Komunikacji Społecznej KGP oraz legendarny selekcjoner i zawodnik Andrzej Strejlau.

XV Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom Andrzeja Struja został uroczyście otwarty 10 lutego br. w Multikinie Złote Trasy w Warszawie. Od następnego dnia 96 drużyn z całej Polski i z zagranicy rywalizowały na stołecznych boiskach w halach sportowych w kategoriach kobiet, mężczyzn OPEN oraz mężczyzn 35+. Z zagranicy do rywalizacji stanęły także zespoły z Ukrainy, Słowacji, Hiszpanii i Litwy.

Po dwóch dnia rywalizacji grupowej, trzeciego dnia, decydujące mecze rozegrano w hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego m.st . Warszawy w dzielnicy Bielany. Każde ze spotkań było niezwykle wyrównane i emocjonujące, a o tym, który zespół wygra, niejednokrotnie decydowały ostatecznie rzuty karne, gdyż w regulaminowym czasie mecze kończyły się remisem. Tak właśnie było w każdym z finałów.

Pierwszy z nich rozegrały kobiety. Zmierzyły się w nim zespoły Reprezentacji Policji i Katalonii IPA. Hiszpanki okazały się równorzędnymi przeciwniczkami dla Polek, które w ubiegłym roku zdobyły mistrzostwo świata drużyn mundurowych w futsalu. Mecz w regulaminowym czasie zakończył się remisem 1:1 i dopiero zwycięstwo w rzutach karnych 2:0 dały Reprezentacji Polski upragnione zwycięstwo. Mecz o trzecie miejsce wśród pań również rozstrzygnął się w rzutach karnych, a w nim zespół Komendy Stołecznej Policji pokonał Reprezentację Wojska Polskiego 1:1 (3:2).

W finale kategorii mężczyzn 35+ zmierzyły się zespoły Reprezentacji Polski i 16. Dywizji Zmechanizowanej z Olsztyna. Przez 20 minut regulaminowego czasu gry nie padł żaden gol, a rozstrzygnięcie na korzyść wojskowych padło dopiero w dodatkowych seriach rzutów karnych. Trzecie miejsce zajął zespół 11. Dywizji Kawalerii Pancernej z Żagania po zwycięstwie 1:0 nad drużyną Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z Warszawy.

Podobnie było w finale kategorii mężczyzn OPEN. Mecz między Reprezentacją Policji a zespołem 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego z Poznania w regulaminowym czasie zakończył się remisem, ale w karnych 6:5 wygrali wojskowi. W meczu o trzecie miejsce spotkały się dwa zespoły Służby Więziennej. Zespół NSZZFiPW Bydgoszcz wygrał z OISW Warszawa 3:0.

Turniej uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji pod dyrekcją kapelmistrza mł. insp . Janusza Trzepizura. W przerwach swoje umiejętności muzyczne prezentowała Agnes Violin, grająca na skrzypcach elektrycznych, a zdolności taneczne grupa dziewcząt Bell Arto Cheerleaders Kozminski University.

Podczas gali zakończenia XV Międzynarodowego Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom Andrzeja Struja obecni byli m.in.: zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Tomasz Strzelczyk, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Cezary Luba, Komendant Stołeczny Policji insp . Dariusz Walichnowski, zastępca dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" podinsp . Karol Wojtyła, nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło przewodniczący Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, gen. bryg. Jacek Ostrowski z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych a także przedstawiciele współorganizatorów turnieju i zaproszeni goście.

Nagrodami turnieju były medale i puchary, a dla zwycięzców Puchary Komendanta Głównego Policji. Statuetkę dla Drużyny Fair Play otrzymała reprezentacja Ukrainy, a tytuł Najlepszej Drużyny Zagranicznej wywalczyła kobieca drużyna IPA Katalonia z Hiszpanii. Indywidualnie, za najlepszą bramkarkę turnieju uznano Monikę Bańkę ( KSP ), najlepszą strzelczynią została Mellen Lopez Susana (IPA Katalonia), a najlepszą zawodniczką Adrianna Szlendziak (Reprezentacja Policji). W kategorii mężczyzn 35+ najlepszym bramkarzem został wybrany Marcin Jaskółkowski (Reprezentacja Policji), najlepszym strzelcem był Paweł Miłoszewski a najlepszym zawodnikiem Kamil Graczyk (obaj 16. DZ). W kategorii OPEN za najlepszego bramkarza uznano Michała Majdę (Reprezentacja Policji, za najlepszego zawodnika Marcina Marcinkowskiego (2. SLT), a strzelców z takim samym dorobkiem bramkowym było aż czterech: Sebastian Kamiński i Daniel Idzikowski (obaj 2. SLT), Karol Pędzioch (Reprezentacja Policji) oraz Piotr Szczęsny (NSZZFiP SW).

W dowód podziękowania za 15 lat organizacji turnieju puchar otrzymał także mł. insp. w st. spocz. Andrzej „Pułko” Kuczyński z Biura Komunikacji Społecznej KGP.

- Chciałbym powiedzieć o dwóch bardzo ważnych rzeczach, o dwóch wymiarach tego turnieju. Osiągnął on już najwyższy poziom i wskazuje to, że ma przyszłość. Drugi wymiar, to oddajemy cześć honor temu, który jest patronem tego turnieju, podkomisarzowi Andrzejowi Strujowi. Za to jesteśmy wszyscy bardzo wdzięczni. Solidaryzujemy się, wszystkie służby, przedstawiciele instytucji, które zgłosiły się do tego turnieju, pokazały, że wspólnie można zrobić więcej. Także uczcić tych, którzy zginęli na służbie - powiedział, reprezentując Komendanta Głównego Policji nadinsp . Marka Boronia, Komendant Stołeczny Policji insp. Dariusz Walichnowski, który również podziękował organizatorom oraz wszystkim biorącym udział w przygotowaniu tej imprezy oraz w sportowej rywalizacji.

To był ostatni akcent tegorocznego XV Międzynarodowego Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej poświęconego pamięci podkom. Andrzej Struja.

Sportowa rywalizacja o Puchar Komendanta Głównego Policji odbywało się pod honorowymi patronatami: Ministra Sportu i Turystyki, Ministerstwa Spaw Wewnętrznych i Administracji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, oraz Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Głównymi organizatorami imprezy byli: Biuro Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji, Gabinet Komendanta Głównego Policji, Komenda Stołeczna Policji, Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP, Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Stołeczna Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, Region IPA Centralne Biuro Śledcze i Zarząd Główny NSZZP przy współudziale: Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Policji w Komendzie Głównej Policji, Zarządu Głównego NSZZP, Stowarzyszenia Weteranów Działań poza Granicami RP oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy: Bielany, Bemowo, Wola, Praga Północ, Włochy i Wilanów, gdzie rozgrywano mecze.

Patronem medialnym Turnieju była "Gazeta Policyjna" i TVP Sport. Do zobaczenia za rok!

Tekst: Andrzej Chyliński / Zdj. Jacek Herok