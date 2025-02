Szukając miłości nie daj się oszukać! Data publikacji 14.02.2025 Powrót Drukuj Walentynki to dobry moment, aby przekazać cenną wiedzę osobom samotnym, która pozwoli im skuteczniej bronić się przed niebezpieczeństwem ze strony przestępców. Policjanci, w tym szczególnym dniu, ostrzegają przed oszustami działającymi za pośrednictwem portali społecznościowych.

Oszustwo matrymonialne to inaczej oszustwo romantyczne (romance scam), na romans, na podryw. Sprawcy podają się w sieci za osoby, którymi nie są. Najczęściej posiadają wiele fałszywych kont. Tworzą od podstaw swoją internetową tożsamość, aby następnie zdobyć zaufanie potencjalnych ofiar i w konsekwencji wyłudzić od nich pieniądze. W ubiegłym roku Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości odnotowało 144 oszustwa matrymonialne, a ofiary straciły łącznie aż 10 milionów złotych.

Przestępca, posługując się fikcyjną tożsamością np. amerykańskiego żołnierza czy lekarza, podczas rozmowy przez Internet przedstawia zmyśloną i łzawą historię, która ma wzbudzić współczucie i zdobyć bezgraniczne zaufanie osoby, z którą się komunikuje. Choć oszustwo często określa się mianem: „na amerykańskiego żołnierza, lekarza” to w praktyce podawana narodowość bywa różna, podobnie jak wykonywany zawód. Zdarza się, że oszuści podszywają się także pod osoby znane i sławne.

Sposób działania sprawców jest podobny jak w przypadku oszustw dokonywanych metodą „na wnuczka”. Osoby najczęściej kierują się emocjami, wyłączają racjonalne myślenie i zdrowy rozsądek. Ofiarami są zarówno kobiety jak i mężczyźni w różnym wieku. Najbardziej podatne są jednak osoby samotne, które szukają w sieci tzw. drugiej połówki.

Zawierając nowe znajomości, należy być ostrożnym. Pamiętaj!

oszuści zawsze grają na emocjach, np. chcą wywołać poczucie przywiązania, obiecują wspólną przyszłość razem, komplementują swoją ofiarę, zapewniają o bezgranicznej miłości;

sprawcom bardzo zależy na zdobyciu zaufania (dzięki niemu ofiary chętniej i szybciej wykonują polecenia oszusta;

niezwykle ważne, aby nie dać się zmanipulować. Zdrowy rozsądek i rozwaga to podstawa bezpieczeństwa, dlatego jeśli poznana przez Internet osoba prosi o przelanie pieniędzy lub przekazanie danych należy zachować czujność;

zawsze potwierdzaj tożsamość osoby, z którą rozmawiasz, np. poprzez rozmowę telefoniczną lub videokonferencję;

nie otwieraj linków ani aplikacji nieznanego pochodzenia, co do których nie masz pewności, że są bezpieczne;

nie udostępniaj swoich fotografii, do których dostępu nie powinny mieć osoby trzecie;

nie podawaj swoich danych nieznanym osobom;

pod żadnym pozorem nigdy nie podawaj dostępu do konta bankowego;

reaguj w przypadku utraty pieniędzy - natychmiast powiadom bank oraz Policję lub prokuraturę.

Oszuści nieustannie modyfikują swój sposób działania i dlatego w każdym przypadku, gdy ktoś próbuje uzyskać od nas pieniądze, pomimo zaangażowania uczuciowego i zauroczenia trzeba wykazać się dużą ostrożnością i rozwagą. Najlepiej nie ulegać chwilowemu zauroczeniu, komplementom, presji czasu i nie przekazywać pieniędzy nieznanym osobom, gdyż przez Internet nie widzimy z kim rozmawiamy.

Zdarza się, że oszuści mogą kierować rozmowę na intymne tematy w celu wyłudzenia erotycznych zdjęć lub nagrań. By zachęcić swoją ofiarę wysyłają intymne zdjęcia, na których rzekomo sami występują (zwykle jak się potem okazuje są to fotografie pobrane z Internetu). Wszystko po to, by w przyszłości posłużyły do szantażu w przypadku, gdyby ofiara nie chciała przekazać pieniędzy.

Osoba, która padła ofiarą oszustwa powinna jak najszybciej zgłosić takie zdarzenie w jednostce policji albo w prokuratury. Najlepiej by była to jednostka najbliższa dla miejsca zamieszkania lub ewentualnie miejsca, w którym w danym momencie się znajduje. Zgłaszając sprawę organom ścigania, należy szczegółowo opisać co się stało oraz przekazać komplet posiadanych informacji i dokumentów: dane osoby, z którą prowadziliśmy korespondencję, numer rachunku bankowego, na który została dokonana wpłata i dokument potwierdzający dokonanie przelewu. Warto dołączyć również wydruki treści korespondencji. Pamiętajmy, że każdy ruch w Internecie zostawia ślad. Nikt w sieci nie jest anonimowy, a zidentyfikowanie osoby, która popełniła w sieci przestępstwo jest jedynie kwestią zaangażowanych środków i czasu.

Warto także porozmawiać z osobą bliską bądź poszukać pomocy u psychologa, gdyż oszustwo romantyczne wywołuje nie tylko szkody finansowe, ale również emocjonalne.

Tylko ostrożność, czujność i dystans do przekazywanych informacji spowodują, że nie staniemy się kolejną ofiarą oszusta!

(BKS KGP)