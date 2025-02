Tymczasowy areszt dla oszusta metodą "na policjanta" Data publikacji 14.02.2025 Powrót Drukuj Szybkie działanie i współpraca policjantów z Podkarpacia i Małopolski pozwoliła zatrzymać mężczyznę podejrzanego o dokonanie oszustwa metodą „na policjanta” na terenie powiatu strzyżowskiego. Policjanci zatrzymali sprawcę i odzyskali znaczną część utraconych pieniędzy. Oszust najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

Oszuści wykorzystają najróżniejsze metody i sposoby żeby zdobyć nasze pieniądze. Przestępcy podszywając się pod policjanta lub prokuratora dzwonią do potencjalnej ofiary z przygotowanym wcześniej scenariuszem rozmowy i nakłaniają ją do oddania gotówki. Następnie zjawiają się obce osoby, aby odebrać pieniądze. W taki właśnie sposób, w ubiegłym tygodniu mieszkanka Strzyżowa oddała oszustom swoje oszczędności.

W środę 5 lutego po godzinie 17, do 70-letniej mieszkanki Strzyżowa zadzwoniła nieznana kobieta, która podawała się za prokuratorkę i poinformowała seniorkę, że jej oszczędności są zagrożone z powodu działającej na tym terenie grupy przestępczej. W dalszej części rozmowy poinformowała ją, by zebrała swoje oszczędności i przekazała policjantowi, który zgłosi się po ich odbiór. Poleciła również, aby następnego dnia seniorka wybrała z banku swoje pieniądze, które zabezpieczy Policja.

Nieświadoma oszustwa 70-latka podała swój adres i przekazała fałszywemu policjantowi pieniądze w kwocie 23 tys. złotych. Działając zgodnie z instrukcją oszustów, następnego dnia kobieta ponownie przekazała pobrane z banku oszczędności w kwocie 55 tys. złotych.

Nad sprawą pracowali policjanci pionu kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, którzy ustalili tożsamość i miejsce przebywania oszusta. Mężczyzna został zatrzymany w pociągu na terenie Krakowa przez funkcjonariuszy wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Posiadał przy sobie gotówkę w kwocie blisko 60 tys. złotych oraz dwa telefony komórkowe, którymi posługiwał się podczas dokonywania oszustwa. Mężczyzna potwierdził, że ujawniona przy nim gotówka należy do seniorki ze Strzyżowa.

Zatrzymany przez policjantów 25-letni mieszkaniec województwa łódzkiego został doprowadzony do strzyżowskiej jednostki Policji. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu oszustwa. Sprawca przyznał się do zarzucanego mu czynu. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 8 lat. Sąd Rejonowy w Strzyżowie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

Policja apeluje:

Kupuj wyłącznie w sprawdzonych sklepach. Sprawdź opinie i dokładne dane kontaktowe sprzedawcy.

Uważaj na oferty z podejrzanie niskimi cenami – mogą to być fałszywe aukcje lub produkty pochodzące z przestępstwa.

Korzystaj z bezpiecznych metod płatności, najlepiej płatności przy odbiorze.

Nigdy nie klikaj w linki z niezweryfikowanych wiadomości e-mail lub SMS. Dotyczy to szczególnie informacji o konieczności dopłaty do przesyłek.

Jeśli zauważysz podejrzane sytuacje, zgłoś je odpowiednim służbom. Przestrzeganie tych zasad pozwoli Ci uniknąć stresujących sytuacji i utraty pieniędzy.