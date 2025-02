Policjanci wybili szybę by ratować kobietę. Jej auto zawisło nad wodą Data publikacji 14.02.2025 Powrót Drukuj „Pomagamy i chronimy” – tą dewizą kierują się codziennie lubuscy policjanci, co udowodnili mundurowi ze Słubic. Dzięki ich szybkiej reakcji kobieta, której auto zawisło nad głębokim rowem z wodą otrzymała niezbędną pomoc. Funkcjonariusze musieli wybić szybę w pojeździe, bo 46-latka była nieprzytomna. Okazało się, że była nietrzeźwa i zasnęła na tylnej kanapie.

Każde wyjście policjantów do służby jest niewiadomą, a mundurowi muszą być przygotowani na wszystko. Do dość nietypowej interwencji doszło w nocy z czwartku na piątek (13/14 lutego) w powiecie słubickim. Patrol Policji w składzie: posterunkowa Malwina Grzelak i posterunkowy Ernest Kaczmarek o godzinie 00:45 szybko pojechał na ulicę Cichą w Słubicach, gdzie według zgłoszenia w aucie miała leżeć kobieta.

Funkcjonariusze na miejscu zastali pojazd zaparkowany jedną osią na skraju mostku nad głębokim rowem z wodą. Dodatkowo przez szybę samochodu zauważyli kobietę, która leżała na tylnej kanapie. Nie dawała ona żadnych oznak życia, więc policjanci natychmiast przeszli do działania. Bez chwili namysłu, by ratować kobietę, podjęli decyzję o wybiciu szyby. Stróżów prawa wsparli strażacy oraz ratownicy medyczni. Z nieprzytomną kobietą nawiązano kontakt i sprawdzono jej funkcje życiowe. Była ona nietrzeźwa i ubrana jedynie w cienką bluzę oraz spodnie. Kobieta tłumaczyła policjantom, że zakopała się w śniegu, więc postanowiła wypić alkohol i położyć się spać na tylnej kanapie. Dodała również, że to nie ona poruszała się samochodem, który dodatkowo nie miał aktualnych badań technicznych.

Dzięki szybkiej reakcji i profesjonalnemu działaniu słubickich policjantów 46-latka w porę trafiła pod opiekę lekarzy, a następnie do policyjnego aresztu celem wytrzeźwienia. Jej pojazd został zabezpieczony administracyjnie na strzeżonym parkingu.