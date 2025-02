Policjanci pomogli 77-latkowi trafić do rodziny Data publikacji 14.02.2025 Powrót Drukuj Sokólscy policjanci pomogli 77-letniemu mężczyźnie trafić do rodziny. Zagubionego mieszkańca Mazowsza pod komendę przywiózł taksówkarz. Mimo utrudnionego kontaktu z zagubionym seniorem funkcjonariusze ustalili gdzie mieszka jego rodzina. Najbliżsi zaopiekowali się mężczyzną.

W czwartek, 14 lutego 2025 r. do dyżurnego sokólskiej komendy zgłosił się taksówkarz, który przywiózł starszego mężczyznę. Okazało się, że jego 77-letni pasażer przyjechał do Sokółki pociągiem. Mężczyzna miał problem z określeniem, dokąd dokładnie chciałby jechać, a kontakt z nim był utrudniony. Podczas rozmowy z mieszkańcem województwa mazowieckiego, mundurowi ustalili, że chce on dojechać do siostry, która mieszka w okolicach Sokółki. Senior nie pamiętał jednak adresu. Policjanci ustalili miejsce zamieszkania siostry mężczyzny. Dzięki ich szybkiej reakcji 77-latek trafił pod opiekę rodziny, która była zaskoczona wizytą seniora.

Funkcjonariusze po raz kolejny udowodnili, że "Pomagamy i Chronimy" to nie tylko słowa, ale przede wszystkim czyny.