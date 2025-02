Kierował na zakazie, był nietrzeźwy - w trybie przyspieszonym usłyszał wyrok w zaledwie kilkanaście godzin od zatrzymania

Data publikacji 14.02.2025

43-latek, który pod wpływem alkoholu kierował VW i nie stosował się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, trafił najpierw do policyjnego aresztu, a następnie na salę sądową. Wyrok zapadł w ciągu 48 godzin od zatrzymania. Było to możliwe dzięki wdrożeniu trybu przyspieszonego. Przypominamy, że każdy przypadek niestosowania się do sądowego zakazu spotka się z szybką i zdecydowaną reakcją policjantów. Tacy kierowcy, w ciągu maksymalnie 48 godzin od zatrzymania staną przed sądem.