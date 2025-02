Atakował przypadkowe kobiety – trafił do aresztu Data publikacji 14.02.2025 Powrót Drukuj Jastrzębscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który atakował na ulicy przypadkowe osoby. Bez żadnego powodu zaczepiał przechodniów, kierował wobec nich słowa wulgarne, a trzy z nich nawet uderzył. Sprawca został zatrzymany i trafił do tymczasowego aresztu. Policjanci poszukują innych pokrzywdzonych.

Pierwszy sygnał trafił do policjantów 23 stycznia 2025 r. około godziny 16.00. Tego dnia 62-letnia kobieta poinformowała mundurowych, że gdy przechodziła aleją Piłsudskiego w Jastrzębiu Zdroju, obok przystanku autobusowego na wysokości ulicy Śląskiej, nagle została zaatakowana przez nieznanego jej mężczyznę. Sprawca podszedł do niej i agresywnym tonem zapytał „masz papierosa”. Gdy usłyszał, że kobieta jest niepaląca, uderzył ją pięścią w twarz. Pokrzywdzona upadła na ziemię, a napastnik uciekł. Gdy jastrzębianka dotarła do koleżanki, poinformowała o tym zdarzeniu stróżów prawa, a policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania napastnika. Jastrzębianka doznała stłuczenia głowy, złamany nadgarstek oraz uszkodzenia zęba.

Następnego dnia, w trakcie wykonywania czynności, mundurowi otrzymali dwa kolejne zgłoszenia o podobnym charakterze. W pierwszym przypadku 62-letnia jastrzębianka około godziny 10.30 przechodziła obok mężczyzny siedzącego na ławce. W pewnym momencie mężczyzna w sposób wulgarny zaczął mówić w jej kierunku, po czym podszedł do niej i uderzył ją pięścią w twarz. Kobieta od razu oddaliła się z tego miejsca i powiadomiła najbliższych oraz Policję. Jastrzębianka doznała urazu głowy oraz stłuczenia nosa.

Kolejna poszkodowana to 38-letnia jastrzębianka, która tego samego dnia idąc chodnikiem, bez powodu została uderzona z otwartej ręki w twarz, przez przechodzącego obok mężczyznę. Wszystko wskazywało na to, że związek z nimi ma ta sama osoba.

Policjanci już po pierwszym sygnale zaczęli poszukiwania sprawcy. Między innymi zabezpieczyli nagarnia z kamer monitoringu, ustalili rysopis napastnika. Jego wizerunek został przekazany wszystkim patrolom w mieście. Mundurowi widzieli, że liczy się czas. Jastrzębscy kryminalni ustalili, gdzie może przebywać agresor. Ustalenia potwierdziły się i napastnik został zatrzymany. Po zebraniu materiału dowodowego usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała oraz naruszenia nietykalności cielesnej. Ponadto działanie sprawcy zostało zakwalifikowane, jako czyn o charakterze chuligańskim.

Na wniosek Policji oraz Prokuratora 48-latek został tymczasowo aresztowany, a policjanci poszukują jeszcze innych pokrzywdzonych.

Prosimy o kontakt inne osoby poszkodowane, które mogły zostać zaatakowane przez tego agresora.