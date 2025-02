Mundurowi uratowali mężczyznę, który zagubił się w lesie Data publikacji 14.02.2025 Powrót Drukuj Brodniccy mundurowi uratowali życie mężczyźnie, który zagubił się w lesie. Półprzytomny poszkodowany został odnaleziony w jeżynach. Mundurowi dotarli do mężczyzny niemal w ostatniej chwili.

W minioną środę (12 lutego) z jednym z brodnickich dzielnicowym skontaktowała się kobieta, która oznajmiła, że jej partner nie wrócił na noc do domu. Mundurowi natychmiast przystąpili do działań. Na miejsce natychmiast udał się kierownik II Rewiru Dzielnicowych starszy aspirant Wojciech Silkowski wraz z dzielnicowym aspirantem sztabowym Michałem Drożdzińskim, którzy wykorzystując swoje długoletnie doświadczenie oraz znajomość topografii tutejszych terenów leśnych udali się bez zbędnej zwłoki na poszukiwania.

Podczas sprawdzania okolicy, gdzie mieszkał zaginiony mundurowi zauważyli w oddali mężczyznę. Gdy podeszli bliżej okazało się, że jest to poszukiwany przez nich 55-letni mieszkaniec powiatu brodnickiego. Mężczyzna zaplątany był w krzew jeżyny co uniemożliwiało mu wyjście, liczne rany dłoni w wyniku kontaktu z kolącym krzewem uniemożliwiały mu wydostanie się z zarośli. Ponadto miał on zaburzenia świadomości, a także orientacji w terenie. 55-latek był wychłodzony, a także wycieńczony. Sytuacja była bardzo poważna, liczyła się każda minuta. Mundurowi wydostali odnalezionego mężczyznę z zarośli, po czym zaprowadzili do radiowozu, by się ogrzał. W międzyczasie wezwali ratowników, dzięki czemu natychmiast otrzymał on niezbędną pomoc medyczną.

Dzięki szybkiej i stanowczej reakcji mundurowych mężczyzna żyje.