Niskie temperatury są zagrożeniem dla życia i zdrowia. Reaguj! Data publikacji 15.02.2025 Niska temperatura sprawia, że wiele osób może być narażonych na utratę zdrowia lub życia wskutek wychłodzenia organizmu. Problem ten dotyka przede wszystkim osób starszych, bezdomnych, ale też będących pod wpływem alkoholu, które przez dłuższy czas przebywają na zewnątrz. Funkcjonariusze prowadzą działania prewencyjne i interwencyjne, aby zapobiec tragediom z udziałem osób najbardziej potrzebujących.

Krasnostawscy policjanci w trakcie codziennej służby patrolują pustostany, i inne miejsca na terenie powiatu, gdzie mogą znajdować się osoby narażone na wychłodzenia. Okres zimowy, gdy temperatury spadają poniżej zera, to najtrudniejszy czas dla osób bezdomnych, samotnych, w podeszłym wieku i niezaradnych życiowo. To właśnie one są najbardziej narażone na wychłodzenie organizmu. Nie bądźmy obojętni na ich cierpienie. Pomóc może każdy. Wystarczy zwrócić uwagę na osoby przebywające na terenach ogrodów działkowych, siedzące na ławkach, czy przebywające w innych miejscach a wyglądające na zziębnięte i zadzwonić na numer alarmowy 112.

Przypominamy, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w swoim katalogu zagrożeń ma kategorię: „Osoba bezdomna wymagająca pomocy”, dzięki czemu można wskazywać miejsca przebywania osób bezdomnych, potrzebujących pomocy. Zachęcamy do korzystania z tej aplikacji. Pamiętajmy jednak, że w przypadku pilnej interwencji należy dzwonić na numer alarmowy 112.

Wszystkich mieszkańców prosimy o czujność i zainteresowanie osobami, które z uwagi na swój wiek, stan zdrowia, bezdomność lub nietrzeźwość mogą być narażone na działanie niskich temperatur. Reagujmy również, gdy na ulicy spotkamy osobę ubraną nieadekwatnie do pory roku, zagubioną, wyglądającą na potrzebującą pomocy. Ta pomoc nic nie kosztuje, a może ocalić czyjeś życie.