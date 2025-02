Ogólnopolska akcja Policji wymierzona w osoby ukrywające się przed polskimi organami ścigania Data publikacji 18.02.2025 Powrót Drukuj Udział w zorganizowanej grupie przestępczej, handel narkotykami, oszustwa, kradzieże z włamaniem – to tylko niektóre przestępstwa, za jakie poszukiwani byli przestępcy objęci krajową akcją poszukiwawczą.

W dniach 13 i 14 lutego 2025 roku na terenie całego kraju przeprowadzona została przez Policję akcja, której celem było zlokalizowanie i zatrzymanie osób poszukiwanych na podstawie listów gończych i nakazów doprowadzenia do aresztów śledczych lub zakładów karnych, wydanych przez polskie sądy i prokuratury. W czynnościach koordynowanych przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji udział wzięło ponad 26 tysięcy funkcjonariuszy Policji.

W trakcie dwudniowych działań policjanci sprawdzili 32 136 adresów i miejsc, w których zatrzymano 1 474 osób poszukiwanych, wśród których byli nie tylko podejrzani lub oskarżeni o popełnienie przestępstw, ale również skazani na kary pozbawienia wolności. W ramach działań funkcjonariusze zatrzymali także 204 obcokrajowców. Zgodnie z poleceniami sądów i prokuratur zatrzymani trafili do aresztów śledczych i zakładów karnych, gdzie spędzą najbliższe miesiące, a czasem i lata.

Działania prowadzone były we współpracy z Komendą Główną Straży Granicznej. Funkcjonariusze jednostek terenowych Straży Granicznej brali bezpośredni udział w akcji, ponieważ sprawdzenie legalności pobytu cudzoziemców na terenie naszego kraju było jednym z obszarów działań. W efekcie Policja w 166 przypadkach wnioskowała do Straży Granicznej o wydalenie cudzoziemców przebywających w Polsce.

Przeprowadzenie skoordynowanej akcji o zasięgu ogólnokrajowym wymagało kilku tygodni przygotowań. W tym czasie istotną rolę odegrali policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy spośród wszystkich osób poszukiwanych widniejących w policyjnych bazach pomogli ustalić te, które przebywały na terytorium Polski. Skrupulatne czynności realizowane przy użyciu najnowszych technologii oraz pełne zaangażowanie funkcjonariuszy pozwoliły wytypować miejsca, w których poszukiwane osoby mogły się ukrywać. Sprawdzeniom podlegały także miejsca grupowania się obcokrajowców, gdzie wylegitymowane zostały osoby poszukiwane listami gończymi, nakazami doprowadzenia czy zarządzeniami o ustalenie miejsca pobytu.

List gończy to najwyższa forma poszukiwań wydawana jest przez sąd lub prokuraturę w stosunku do osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub osób zbiegłych samowolnie z aresztu lub więzienia oraz tych, którzy nie stawili się do odbycia kary pozbawienia wolności po uprawomocnieniu się wyroku skazującego lub nie powrócili do więzienia po upływie przepustki lub przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Natomiast nakaz doprowadzenia dotyczy osób skazanych, które nie stawiły się do zakładu karnego, celem odbycia zasądzonej kary pozbawienia wolności.

W 2024 roku działania Policji doprowadziły do zakończenia poszukiwań listem gończym wobec 25 207 osób, zrealizowania 72 692 nakazów doprowadzenia oraz 85 017 poszukiwań prowadzonych na podstawie zarządzeń o ustalenie miejsca pobytu.

Dane te wskazują, że działania poszukiwawcze stanowią istotny element policyjnej codzienności. Niejednokrotnie wymagają włączenia znacznych sił i środków, a także ścisłej współpracy wielu komórek i jednostek organizacyjnych Policji, wykorzystania najnowszych technologii oraz zaawansowanych metod pracy operacyjnej.

Ta akcja to początek cyklicznych działań służb, których nadrzędnym celem jest dbałość o bezpieczeństwo w naszym kraju. Żaden przestępca nie może czuć się w Polsce bezkarny i nieuchwytny. To także sygnał dla tych, którzy chcieliby przyjechać do Polski, by prowadzić w naszym kraju działalność przestępczą - będą pod czujnym okiem polskich służb.

(Biuro Komunikacji Społecznej KGP)