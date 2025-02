Areszt dla kolejnych podejrzanych w sprawie zlikwidowanego laboratorium mefedronu Data publikacji 17.02.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Otwocka wykorzystując profilowanie DNA oraz nowoczesne metody pracy operacyjnej zatrzymali kolejnych dwóch mężczyzn podejrzanych m.in. o wytwarzanie znacznych ilości substancji psychotropowych. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Otwocku trafili na 3 miesiące do aresztu. Grozi im kara do 20 lat pozbawienia wolności.

W ubiegłym roku otwoccy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej zlikwidowali, aż 3 laboratoria produkujące „białą śmierć”. Wśród nich było jedno na terenie Józefowa. Policjanci zabezpieczyli tam ponad 66 kilogramów substancji psychotropowych w postaci mefedronu, znaczne ilości prekursorów oraz urządzenia i przyrządy do produkcji narkotyków. Został zatrzymany wtedy 63-latek, który trafił do aresztu. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj. Na miejscu pracowali śledczy, w tym technik kryminalistyki, który zabezpieczył m.in. ujawniony materiał DNA.

Otwoccy dochodzeniowcy wraz z kryminalnymi dalej pracowali nad sprawą. Wspólne skoordynowane działania doprowadziły do wytypowania dwóch kolejnych mężczyzn zaangażowanych w przestępczy proceder. Kryminalni, wykorzystując nowoczesne metody pracy operacyjnej, zatrzymali 59-letniego mieszkańca powiatu wołomińskiego na terenie Marek. Policjanci ustalili, że kolejny mężczyzna podejrzany w sprawie, odsiaduje wyrok 3 lat pozbawienia wolności, za paserstwo oraz niestosowanie się do zakazów sądowych. Biegły z zakresu badań genetycznych dopasował zabezpieczony w miejscu linii produkcyjnej materiał genetyczny, do profili DNA pobranych od obu zatrzymanych mężczyzn.

Prokurator Rejonowy w Otwocku po zapoznaniu się z materiałem dowodowym zebranym w śledztwie zawnioskował do Sądu Rejonowego w Otwocku, o zastosowanie wobec obu podejrzanych najsurowszego ze środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Otwocku przychylił się do prokuratorskiego wniosku, a mężczyźni trafił do aresztu na 3 miesiące.