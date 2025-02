Policjanci zatrzymali dwie osoby podejrzane o oszustwa przy sprzedaży obligacji Data publikacji 17.02.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Poznaniu zatrzymali dwie osoby podejrzane o oszustwa przy sprzedaży obligacji. Pokrzywdzonych jest co najmniej 161 inwestujących. Suma strat szacowana jest na ponad 18,5 mln złotych. Przestępczemu duetowi grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Praca operacyjna i skoordynowane działania policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą we współpracy z Wydziałem ds. Odzyskiwania Mienia KWP w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Poznań Wilda doprowadziły do zatrzymania w dniu 6 lutego br. dwóch osób - 37-letniego mężczyzny oraz 48-letniej kobiety podejrzanych o oszustwa przy sprzedaży obligacji. To prezes i wiceprezes zarządu spółek inwestujących w branży deweloperskiej.

Oferując obligacje wprowadzali oni w błąd inwestorów co do sytuacji finansowej reprezentowanych przez siebie spółek, a także możliwości wywiązania się z zobowiązań wynikających z emisji papierów wartościowych. Dodatkowo w dokumentach związanych z obrotem obligacjami w materiałach reklamowych zamieszczali nieprawdziwe informacje o stanie majątkowym swojej firmy. Zachęceni perspektywą dużego zysku klienci inwestowali swoje oszczędności w trefny biznes.

Oszuści zawierali także z inwestorami umowy pożyczek, co w rezultacie doprowadzało do systematycznego zwiększania zadłużenia spółek. Pokrzywdzeni w większości nie odzyskali zainwestowanych pieniędzy, nie ujrzeli także należnych odsetek, ani spłaty pożyczek.

Policjanci pracowali nad tą sprawą od lutego 2024 roku. Wtedy też otrzymali pierwszy sygnał — zawiadomienie od pokrzywdzonej osoby. W trakcie prowadzonego śledztwa mundurowi ustalili, że przestępczy duet działał od 2020 roku, a ich ofiarą mogło paść co najmniej 161 osób. Suma strat wyniosła ponad 18,5 miliona złotych.

6 lutego policjanci przystąpili do realizacji prokuratorskiego postanowienia o zatrzymaniu podejrzanych na terenie Lubonia oraz Niepruszewa. Podczas przeszukania zajmowanych przez nich lokali mundurowi zabezpieczyli dokumentację spółek, sprzęt teleinformatyczny, prospekty reklamowe oraz gotówkę.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił śledczym przedstawić podejrzanym zarzuty oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości oraz oszustw kapitałowych.

Prokuratora wobec podejrzanych zastosowała środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, a także zakazu opuszczania kraju. Na poczet przyszłych kar prokuratura dokonała zabezpieczenia majątkowego na kwotę niemal 7 milionów złotych. Postępowanie ma charakter rozwojowy, podejrzanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Poznaniu / kp)