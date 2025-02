Bardzo niska temperatura i zaginięcie 84-latka. Szczęśliwy finał poszukiwań Data publikacji 17.02.2025 Powrót Drukuj Miniona niedziela dla sulęcińskich policjantów to była swoista walka o zdrowie i życie ludzkie. Ogłoszony został alarm dla całej jednostki, w związku z otrzymanym zawiadomieniem o zaginięciu 84-latka. Mężczyzna poprzedniego wieczoru wyszedł z domu i nie powrócił do miejsca zamieszkania. Na zewnątrz panował siarczysty mróz. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i determinacji mundurowi odnaleźli seniora w piwnicy remontowanego domu na terenie Słońska. Po udzieleniu pierwszej pomocy został on przekazany pod opiekę lekarzy. Przede wszystkim #PomagaćiChronić!

W niedzielę (16 lutego) po godzinie 9.00 dyżurny sulęcińskiej jednostki odebrał zgłoszenie o zaginięciu 84-latka. Mężczyzna poprzedniego wieczoru wyszedł z domu na terenie Słońska i nie powrócił do miejsca zamieszkania. Rodzina próbowała szukać seniora na własną rękę, lecz gdy ich działania nie przyniosły rezultatu, zwrócili się po pomoc do policjantów. Na zewnątrz panowały skrajnie trudne warunki atmosferyczne. Wskazania temperatury powietrza dochodziły do nawet -12 stopni Celsjusza.

Natychmiast stało się jasne, że zagrożone jest życie i zdrowie zaginionego. Ogłoszono alarm dla całego stanu osobowego. Dodatkowo do działania zaangażowany został przewodnik wraz z psem służbowym z międzyrzeckiej Komendy oraz Specjalistyczna Służba Poszukiwawczo-Ratownicza ze Świebodzina. Zespół Patrolowo-Interwencyjny sulęcińskiej jednostki jako pierwszy dojechał na miejsce i od razu przystąpił do zebrania jak najszerszego zakresu informacji na temat 84-latka.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i doświadczeniu młodszy aspirant Michał Niziałek i starszy sierżant Adam Cieśla wraz z synem poszukiwanego, trafnie wytypowali miejsce jego przebywania. Mężczyzna został znaleziony w pomieszczeniu piwniczym remontowanego budynku w Słońsku. Leżał na ziemi, był nieprzytomny. Natychmiast została udzielona mu pierwsza pomoc przez świebodzińską służbę poszukiwawczą. Priorytetem było opatrzenie rany głowy, stabilizacja jego ciała oraz zapewnienie komfortu cieplnego. Po kilkunastu minutach na miejsce dojechał Zespół Ratownictwa Medycznego z Kostrzyna nad Odrą, który przejął opiekę nad 84-latkiem. Senior trafił do szpitala, gdzie zajęli się nim lekarze.

Opisane działania to kolejny dowód na skuteczność sulęcińskich policjantów, którzy jak zawsze mogą liczyć na pomoc zaprzyjaźnionych służby. W takich sytuacjach liczy się każda minuta – zdrowie i żydzie ludzkie jest dla nas wartością nadrzędną!