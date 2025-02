Podejrzany o usiłowanie zabójstwa trafił do aresztu Data publikacji 17.02.2025 Powrót Drukuj Kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności grozi 33-latkowi, który przy użyciu noża groził pozbawieniem życia przypadkowemu mężczyźnie. Policjanci zatrzymali agresora. Podejrzany decyzją sądu trafił dzisiaj do aresztu.

W piątek wieczorem, kolneńscy policjanci otrzymali zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który biega po Kolnie z przedmiotem przypominającym nóż. Na miejscu mundurowi ustalili, że podszedł do siedzącego wraz z dzieckiem w samochodzie mężczyzny i bez żadnego powodu zaczął grozić mu pozbawieniem życia. Trzymając w dłoni ostre narzędzie, próbował ugodzić pokrzywdzonego. Gdy kierowcy udało się odepchnąć agresora i zabarykadować wewnątrz auta, sprawca zaczął uderzać narzędziem w szybę i drzwi. Kiedy napastnik na chwilę odszedł od samochodu, pokrzywdzony wraz z synem uciekli do pobliskiej apteki. Gdy tam przebywali, agresor nadal wykrzykiwał groźby i próbował wtargnąć do środka. Po tym uciekł z miejsca jeszcze przed przyjazdem policjantów. Kilkadziesiąt minut później został zatrzymany w piwnicy sąsiedniego bloku.

Okazało się, że 33-latek jest już znany mundurowym. Między innymi, tydzień temu, zabarykadował się w mieszkaniu grożąc wysadzeniem budynku. Wtedy usłyszał zarzuty zniszczenia mienia, spowodowania uszczerbku na zdrowiu oraz kierowania gróźb karalnych. Tym razem mieszkaniec Kolna usłyszał 7 kolejnych zarzutów, w tym między innymi usiłowania zabójstwa i zniszczenia mienia. Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Kolnie, który nadzorował pracę śledczych, wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania mężczyzny. Sąd przychylił się do tego wniosku i aresztował go na 3 miesiące. Grozi mu teraz kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

( KWP w Białymstoku / kc)