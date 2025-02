Święto Służby Cywilnej w Komendzie Głównej Policji Data publikacji 17.02.2025 Powrót Drukuj W imieniu całego kierownictwa oddaję moje największe wyrazy uznania, podziękowania, ogromnej wdzięczności i szacunku za to, co robicie. Życzę Wam wszystkiego najlepszego w to święto - Komendant Główny Policji, nadinsp. Marek Boroń.

Zbudowana na ponad stuletniej tradycji służba cywilna, każdego dnia zapewnia rzetelne wykonywanie zadań w urzędach administracji rządowej. Niewątpliwie, również w naszej formacji pracownicy cywilni są ogromnym wsparciem dla funkcjonariuszy, dbających o bezpieczeństwo oraz porządek publiczny. Państwa nieustające zaangażowanie, wiedza i umiejętności, nie tylko mają znaczący wpływ na skuteczność Policji, ale również na pozytywny wizerunek w oczach obywateli. Bardzo doceniam fakt, że każdego dnia z poświęceniem, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, wykonujecie Państwo swoje zadania w wielu dziedzinach. To dzięki Wam, możemy jeszcze lepiej pełnić wymagającą i odpowiedzialną służbę na rzecz społeczeństwa – dziękował Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń wszystkim pracownikom Policji podczas uroczystości z okazji Święta Służby Cywilnej 17 lutego br.

Po oficjalnym wprowadzeniu sztandaru komendy głównej i złożeniu meldunku Komendantowi Głównemu Policji powitano gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele kadry kierowniczej KGP, przedstawiciele związków zawodowych policjantów, pracowników MSWiA oraz Policji, fundacji i stowarzyszeń współpracujących z formacją oraz przedstawiciele duchowieństwa.

Za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej wyróżniono i odznaczono Medalami za Długoletnią Służbę i za Zasługi dla Policji łącznie 98 pracowników Komendy Głównej Policji.

Nadinsp. Marek Boroń wręczył również jubileuszowe listy gratulacyjne oraz nagrody Komendanta Głównego Policji. Wszyscy pracownicy Policji, choć nie noszą mundurów, wykonują niezwykle ważną pracę wspomagającą służbę policjantów i są nieodłączną częścią policyjnej formacji. Uroczystość zakończyło wyprowadzenie sztandaru. Na koniec nastąpił też czas na wspólne zdjęcia i osobiste życzenia składane pracownikom cywilnym przez komendantów i dyrektorów biur.

Z okazji Dnia Służby Cywilnej szefowa służby cywilnej Anita Noskowska-Piątkowska wystosowała list z życzeniami do wszystkich członków i członkiń korpusu.

Państwowa służba cywilna ustanowiona została w 1922 roku. Od początku pracownikom cywilnym stawiano wysokie wymagania kompetencyjne oraz ideowo-moralne. Ustawa z 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej była pierwszą kompleksową regulacją dotyczącą służby cywilnej i określała najważniejsze grupy zawodowe tworzące służbę cywilną oraz obowiązki i uprawnienia urzędników w II RP. Wprowadziła też podział funkcjonariuszy na dwie grupy: urzędników i niższych funkcjonariuszy państwowych. Kluczowym obowiązkiem funkcjonariusza państwowego była wierna służba Rzeczpospolitej. Musiał „ściśle przestrzegać ustaw i przepisów, wypełniać obowiązki swego urzędu gorliwie, sumiennie i bezstronnie oraz dbać według najlepszej woli i wiedzy o dobro sprawy publicznej i spełniać wszystko, co temu dobru służy, a unikać wszystkiego, co by mu mogło szkodzić” (art. 21). Poza tym urzędnik obowiązany był do wypełniania każdego zadania zleconego przez swoich przełożonych, o ile nie było one sprzeczne z obowiązującym prawem. Nadrzędnym obowiązkiem urzędnika było zachowanie tajemnicy służbowej. Również pod względem zachowania, funkcjonariusza państwowego obowiązywały szczególne zasady, które odnosiły się do przestrzegania powagi swego stanowiska i unikania tego wszystkiego, co mogłoby obniżyć poważanie i zaufanie danego stanowiska.



Ustawa o państwowej służbie cywilnej z 1922 r. obowiązywała nadal w okresie powojennym, choć następne lata to okres jej gruntownych zmian. W roku 1948 na mocy kolejnego dekretu w ustawie o państwowej służbie cywilnej zastąpiono nazwę „funkcjonariusz państwowy” nazwą „urzędnik państwowy”, a także wprowadzono podział urzędników państwowych na pracowników służb specjalnych i pracowników służby ogólnej. Kresem obowiązywania ustawy było wejście w życie nowego kodeksu pracy z 1974 r., którego przepisy wprowadzające uchylały ustawę z 1922 r., i całkowicie wykluczały mianowanie jako formę nawiązania stosunku pracy.



Po okresie transformacji ustrojowej potrzebne były nowe regulacje prawne dla służby cywilnej. I tak, 18 grudnia 1998 r. została uchwalona przez Sejm RP ustawa, która weszła w życie 1 lipca 1999 r. Zgodnie z regulacjami ustawowymi z 1998 r. w skład korpusu służby cywilnej w Polsce wchodzili: pracownicy służby cywilnej i urzędnicy służby cywilnej. Ustawowy katalog obowiązków członka korpusu służby cywilnej miał charakter otwarty i zawierał m.in.: przestrzeganie konstytucji i innych przepisów prawa, chronienie interesów państwa oraz praw człowieka i obywatela, racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, rzetelne i bezstronne, sprawne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań, dochowywanie tajemnicy ustawowo chronionej. Uznając, że członek korpusu służby cywilnej nie może kierować się interesem jednostkowym lub grupowym, pracownicy służby cywilnej mieli zakaz manifestowania poglądów politycznych oraz uczestniczenia w strajku lub akcji protestacyjnej zakłócającej pracę urzędu. Zadania SC zostały również wpisane do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Art. 153 ust. 1).



Dzień Służby Cywilnej został ustanowiony w celu podkreślenia znaczenia roli służby cywilnej i administracji państwowej. Po raz drugi obchodzony jest 17 lutego, z uwagi na upamiętnienie uchwalenia pierwszej ustawy o państwowej służbie cywilnej z 1922 roku. Jednak przede wszystkim jest to dzień wszystkich urzędników i pracowników, zatrudnionych w ponad 1700 urzędach w całej Polsce.

BKS KGP