Zatrzymania do sprawy paliwowej Data publikacji 18.02.2025

Kolejne 3 osoby zostały zatrzymane do sprawy dotyczącej działalności zorganizowanej grupy przestępczej działającej na rynku paliwowym. Dotychczas zarzuty przedstawiono 163 podejrzanym. Efektem procederu były uszczuplenia podatkowe na kwotę nie mniejszą niż 25 mln zł.

Policjanci z Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji wyjaśniają sprawę dotyczącą zorganizowanej grupy przestępczej działającej na rynku paliwowym. W ostatnim czasie policjanci CBŚP zatrzymali kolejne 3 osoby do tej sprawy, tym razem na terenie województw śląskiego i małopolskiego. Zarzuty przedstawione przez prokuratora dotyczyły udziału w grupie przestępczej i prania pieniędzy.

Jak wynika z ustaleń śledczych, podejrzani prowadzili na terenie Małopolski stacje LPG, w których dokonywali sprzedaży detalicznej gazu, po zmianie jego przeznaczenia i bez uiszczenia należnych podatków. Stanowili ogniowo w bardzo szeroko zakrojonej działalności dwóch grup przestępczych. Śledztwo skupia się wokół dwóch istotnych krajowych dystrybutorów gazu i szeregu powiązanych z nimi firm, w tym stacji LPG, zlokalizowanych w różnych częściach kraju, w tym w województwie łódzkim. Efektem procederu były uszczuplenia podatkowe na kwotę nie mniejszą niż 25 mln zł. Dotychczas zarzuty przedstawiono 163 podejrzanym.

Z ustaleń śledztwa wynika, iż proceder polegał na wystawianiu nierzetelnych faktur VAT sprzedaży paliwa LPG, w których zaniżano jego faktyczną ilość. Aby udokumentować sprzedaż całości gazu, przedstawiciele dystrybutorów wystawiali potwierdzające nieprawdę dokumenty sprzedaży czyli faktury lub paragony, jako gazu dla celów grzewczych. Sprzedawany poza fakturami gaz do napędu pojazdów, był paliwem, co do którego zmieniono w dokumentach jego przeznaczenie, co powodowało uszczuplenia należności podatkowych.

Więcej o sprawie pisaliśmy w komunikacie: „Sprzedawali gaz grzewczy jako LPG” i „Do stacji LPG trafiał tańszy gaz grzewczy zamiast napędowego”.

Postępowanie w dalszym ciągu ma charakter rozwojowy.

