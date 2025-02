Policjanci zabezpieczyli ponad 4,5 kg marihuany Data publikacji 17.02.2025 Powrót Drukuj Skierniewiccy policjanci ponownie uderzyli w przestępczość narkotykową. W czwartkowe popołudnie zatrzymali 37-latka ze znaczną ilością narkotyków, funkcjonariusze łącznie zabezpieczali 4,5 kg marihuany. Mężczyzna decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

13 lutego 2025 roku w godzinach popołudniowych policjanci z wydziału prewencji patrolując osiedle Zadębie zauważyli mężczyznę. Na widok mundurowych przyśpieszył i zaczął się nerwowo zachowywać. Funkcjonariusze przystąpili do legitymowania 37-latka. W jego odzieży odnaleźli marihuanę. W związku z powyższym 37-latek został zatrzymany. Podejrzewając, żę w miejscu zamieszkania może posiadać kolejne narkotyki pojechali pod wytypowany adres. Na miejscu kryminalni przystąpili do przeszukania i bardzo szybko odnaleźli ukryte w workach foliowych kolejne narkotyki. I tym razem była to marihuana. Policjanci ze skierniewickiej jednostki zabezpieczyli łącznie 4,5 kilograma marihuany. Kolejnego dnia mężczyzna usłyszał zarzuty, a decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Skierniewiczaninowi w związku z posiadaniem znacznych ilości narkotyków grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.