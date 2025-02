Nocna walka z czasem zakończona odnalezieniem zaginionego 90-latka

Data publikacji 18.02.2025

To była prawdziwa walka z czasem. Policjanci z Komisariatu Szczecin Pogodno ogłosili alarm i zmobilizowali wszystkie siły, by odnaleźć zaginionego 90-letniego mężczyznę. W poszukiwaniach uczestniczyli wszyscy funkcjonariusze będący w służbie. Do działań zaangażowano również policyjnego psa tropiącego.