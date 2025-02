Zatrzymali sprawców oszustwa na "policjanta". Padły strzały Data publikacji 18.02.2025 Powrót Drukuj Mundurowi zatrzymali 20 i 22-latka, którzy oszukali 91-letnią seniorkę metodą na „policjanta”. Kobieta wyrzuciła przez okno gotówkę. Gdy policjanci rozpoczęli czynności, samochód, w którym znajdowali się sprawcy, ruszył w ich kierunku. Padły strzały, po których pojazd się zatrzymał. 20 i 22-latek znajdujący się w pojeździe próbowali uciec, jednak zostali zatrzymani przez sosnowieckich kryminalnych. Obaj usłyszeli zarzuty za oszustwo i zostali tymczasowo aresztowani.

Policjanci Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach otrzymali informację o tym, że w Sosnowcu może dojść do próby oszustwa, którego ofiarą miała paść starsza kobieta. Aby temu zapobiec, razem z policjantami z sosnowieckiego wydziału kryminalnego pojechali na ulicę Dworską w Sosnowcu.

Około godziny 16:30 91-letnia kobieta wyrzuciła przez okno pakunek, w którym, jak się później okazało, były pieniądze w kwocie około 44 tysięcy złotych. Pieniądze te podniósł mężczyzna czekający przed budynkiem i skierował się do jednego z zaparkowanych przy ulicy samochodów - Fiata Tipo.

Widzący tę sytuację sosnowieccy kryminalni zainterweniowali. Na ich widok mężczyzna odbierający pieniądze zaczął uciekać, a samochód ruszył w kierunku policjantów. Mundurowi, nie zwlekając, oddali dwa strzały z broni służbowej w kierunku Fiata, który minął policjantów i zatrzymał się kilkaset metrów dalej. Znajdujący się w samochodzie dwaj mężczyźni zaczęli uciekać, jednak w wyniku pościgu, zostali zatrzymani przez kryminalnych. Jak się okazało, byli to 20 i 22-letni mieszkańcy Zabrza.

Podczas rozmowy z 91-letnia seniorka policjanci ustalili, że zadzwonił do niej mężczyzna podający się za policjanta i poinformował ją, że przestępcy chcą ją okraść. Aby nie dopuścić do niebezpiecznej sytuacji, polecił jej wyrzucić przez okno pieniądze, które miała w domu. Kobieta dostosowała się do poleceń rzekomego „policjanta”. Mundurowi odzyskali gotówkę należącą do seniorki.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani, a następnie usłyszeli zarzuty za popełnienie oszustwa, za co grozi im kara do 8 lat więzienia. Decyzją sosnowieckiego sądu zostali tymczasowo aresztowani na najbliższe trzy miesiące.

