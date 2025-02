Trzech włamywaczy zatrzymanych na gorącym uczynku Data publikacji 18.02.2025 Powrót Drukuj Policyjna akcja zakończyła się zatrzymaniem trzech mężczyzn, którzy próbowali dostać się do jednego z domów jednorodzinnych w Lubiczu Górnym. Funkcjonariusze przeprowadzili skuteczne działania, uniemożliwiając przestępcom realizację ich planu. 33, 42 i 46-letni podejrzani usłyszeli zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem i zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Kryminalni nie wykluczają, że sprawcy mogą mieć na koncie inne włamania.

Kryminalni z toruńskiej komendy we współpracy z policjantami z Wydziału Kryminalnego komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy rozpracowali grupę, która miała dokonywać włamań do domów jednorodzinnych.

Z ustaleń, których dokonali kryminalni wynikało, że włamywacze mogą działać na terenie powiatu toruńskiego. Funkcjonariusze opracowali plan akcji i przygotowali się do zatrzymań, w których zaplanowano udział policjantów Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji.

W miniony piątek (14.02.2025 r.), około godziny 18:00 na jednej z ulic w Lubiczu Górnym, kryminalni zauważyli bmw, które podejrzewani wykorzystywali do włamań. Funkcjonariusze namierzyli auto i przystąpili do akcji. Gdy kryminalni weszli na teren posesji, potwierdziło się, że włamywacze są w trakcie „pracy”, a policyjne działania zastały ich praktyczne na gorącym uczynku. Mężczyźni na widok policjantów rzucili się do ucieczki. Dzięki współpracy kryminalnych z kontrterrorystami z Bydgoszczy podejrzewani, po krótkim pościgu, zostali zatrzymani i obezwładnieni.

Zatrzymani to 33, 42 i 46-letni mieszkańcy województwa pomorskiego. Wszyscy trzej zostali doprowadzeni do pomieszczeń dla osób zatrzymanych toruńskiej komendy. W ich miejscach zamieszkania na terenie Trójmiasta odbyły się policyjne przeszukania, w których pomocni okazali się policjanci z województwa pomorskiego.

Następnego dnia śledczy przedstawili zatrzymanym zarzut usiłowania włamania do domu pod Toruniem. Policyjne systemy informatyczne wykazały, że 33 i 46-latek byli już karani za podobne przestępstwa.

Wczoraj (17.02.2025) sąd po zapoznaniu się z aktami sprawy, na wniosek prokuratora, aresztował podejrzanych na trzy miesiące.

Za usiłowanie kradzieży z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Ponieważ dwóch aresztowanych to recydywiści, dlatego grozi im surowsza kara.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Wstępne ustalenia funkcjonariuszy wskazują, że podejrzani mogą stać za innymi włamaniami, do których dochodziło na terenie kraju.

( KWP w Bydgoszczy / kp)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 15.66 MB)