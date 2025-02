Zwalczanie nielegalnego obrotu lekami Data publikacji 18.02.2025 Powrót Drukuj Mazowieccy policjanci kontynuują działania na rzecz ograniczenia nielegalnego obrotu lekami. Dzisiaj weszli do kilku miejsc na terenie kraju, które przeszukali i zabezpieczyli tam nośniki danych, komputery, telefony, a także elektroniczne recepty. Zatrzymana została 1 osoba.

Od dłuższego czasu policjanci z Wydziału dw. z Korupcją KWP zs. w Radomiu pracowali nad sprawą nielegalnego obrotu lekami, w tym opioidowymi. W proceder miał być zaangażowany m.in. lekarz z powiatu płockiego. Zgromadzony przez policjantów materiał operacyjny uprawdopodobnił zaistnienie przestępstwa, wobec tego Prokuratura Okręgowa w Płocku wszczęła w tej sprawie śledztwo o czyn z art. 271 § 1 i § 3 k.k.

Dzisiaj policjanci weszli do 3 placówek medycznych w Łodzi, Warszawie i powiecie płockim oraz do jednego domu, gdzie na polecenie prokuratora dokonali przeszukań w celu ujawnienia dowodów świadczących o przestępczej działalności. Zabezpieczono komputery i nośniki danych, a także leki opioidowe i elektroniczne recepty, których rzetelność będzie weryfikowana. Do sprawy funkcjonariusze zatrzymali 20-letnią kobietę.

Walka z nielegalnym obrotem lekami, w tym zawierającymi opioidy, np. fentanyl jest cały czas priorytetem dla mazowieckich policjantów, a dzisiejsze czynności są dopiero początkiem kolejnej sprawy.

(KWP zs. w Radomiu / kp)