Sukces międzynarodowej operacji przeciwko oszustom inwestycyjnym! Data publikacji 19.02.2025 Powrót Drukuj W wyniku międzynarodowej operacji, prowadzonej przez funkcjonariuszy Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w ramach śledztwa pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi we współpracy z Departamentem Cyberpolicji Narodowej Policji Ukrainy, udało się rozbić zorganizowaną grupę przestępczą odpowiedzialną za dokonywanie na szeroką skalę oszustw inwestycyjnych. Dzięki determinacji i zaangażowaniu policjantów zatrzymano kluczowych członków tej międzynarodowej grupy, zabezpieczając przy tym ogromne ilości dowodów elektronicznych.

Operacja, prowadzona pod koniec ubiegłego roku, była wieloetapowa i wymagała precyzyjnego działania oraz skrupulatnej analizy operacyjnej. Funkcjonariusze Zarządu w Łodzi CBZC , na podstawie zgromadzonych dowodów i informacji, przekazali kluczowe ustalenia ukraińskiej cyberpolicji, co pozwoliło na przeprowadzenie działań w kilku lokalizacjach na terenie Ukrainy.

Pierwszy etap operacji pozwolił na rozbicie centrali "Call Center", będącej kluczowym elementem procederu przestępczego. W jej trakcie zabezpieczono olbrzymie ilości sprzętu elektronicznego oraz nośników danych, co stanowiło przełom w sprawie. Druga faza działań, przeprowadzona w grudniu, dała w efekcie zatrzymanie sześciu głównych podejrzanych, w tym trzech pracowników grupy, dwóch menadżerów oraz osobę kierującą całą strukturą przestępczą.

Działalność przestępcza spowodowała u pokrzywdzonych wielomilionowe straty, co potwierdziło się okolicznościami w jakich zatrzymany został podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą. Został on bowiem zatrzymany w luksusowym „penthous-ie” na terenie Ukrainy, a w lokalu znaleziono 600 tysięcy dolarów amerykańskich w gotówce, co świadczy o skali procederu i ogromnych korzyściach czerpanych przez sprawców.

Dzięki ścisłej współpracy polskich i ukraińskich służb, udało się udaremnić działalność przestępców, którzy dopuszczali się oszustw na skalę międzynarodową, w tym działali poprzez fałszywe platformy inwestycyjne, wykorzystywali metody spoofingu oraz narzędzia zdalnego dostępu. Skuteczność przeprowadzonych operacji stanowi dowód na ogromne zaangażowanie i profesjonalizm polskich i ukraińskich służb walczących z cyberprzestępczością.

Zarząd w Łodzi CBZC oraz Departament Cyberpolicji Narodowej Policji Ukrainy podkreślają, że to dopiero początek intensywnych działań wymierzonych w międzynarodowe grupy oszustów. Zatrzymane osoby pozostają w dyspozycji ukraińskich służb. Sprawa jest koordynowana przez Departament ds . Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej.

Ostrzeżenie Prokuratury i CBZC!

Oszuści nadal wykorzystują fałszywe platformy inwestycyjne, aby zwabić potencjalnych inwestorów obietnicą szybkich i wysokich zysków. W swoich działaniach posługują się wizerunkami znanych osób oraz logotypami renomowanych firm, aby wzbudzić zaufanie. Fałszywe reklamy pojawiają się w Internecie, a kontakt ze sprawcami następuje po wypełnieniu formularzy na stronach internetowych. Oszuści dzwonią do swoich ofiar, często korzystając z popularnych komunikatorów, namawiając do inwestycji w akcje lub kryptowaluty.

Zachowaj ostrożność! Oferta gwarantująca szybki i pewny zysk może być próbą oszustwa. Nie ufaj nieznanym platformom inwestycyjnym i zawsze weryfikuj źródła przed podjęciem decyzji finansowych.

(CBZC / kc)