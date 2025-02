Koszalińscy policjanci zabezpieczyli nielegalny tytoń i papierosy bez akcyzy o wartości pół miliona złotych

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą koszalińskiej komendy, we współpracy z funkcjonariuszami Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego, zatrzymali na odcinku S6 do kontroli drogowej samochód marki volkswagen. Z wcześniejszych ustaleń wynikało, że mogą się w nim znajdować papierosy bez polskich znaków akcyzy.