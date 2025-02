Prośba o przekazanie 1,5% dla Maksia - synka policjantki Data publikacji 19.02.2025 Powrót Drukuj Maksiu to 6-latek o niepełnosprawności sprzężonej. U synka policjantki z Krosna Odrzańskiego zdiagnozowano całościowe zaburzenie rozwoju. Chłopiec jest w spektrum autyzmu i nie widzi na prawe oko w 60%. Niestety dodatkowo w listopadzie 2023 roku u Maksa zdiagnozowano epizod depresji.

Maksymilian jest synem policjantki z Krosna Odrzańskiego - młodszej aspirant Magdaleny Józak. Przed macierzyństwem funkcjonariuszka walczyła na ringach bokserskich jako wyczynowy zawodnik kickboxingu, wielokrotnie reprezentując Lubuską Policję podczas imprez sportowych rangi Mistrzostw Polski. Kilka lat temu Magda zamieniła walki na ringu na walkę o zdrowie dziecka i jak sama twierdzi, jest to najcięższa rywalizacja z jaką się zmierzyła.

Maks posiada Zespół Aspergera - jest to specyficzny rodzaj nieuleczalnego, całościowego zaburzenia rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego mieszczącego się w spektrum autystycznym. Niepełnosprawność ta charakteryzuje się u chłopca przede wszystkim upośledzeniem relacji i funkcji społecznych, brakiem chęci nawiązywania interakcji z rówieśnikami, zaburzeniem integracji sensorycznych - nadwrażliwością słuchową i dotykową, zachowaniami kompulsywnymi, brakiem akceptacji jakichkolwiek zmian. Każde narażenie chłopca na wyżej opisane bodźce wpływa na jego receptory nerwowe powodując u niego niekontrolowane, spontaniczne, nieakceptowane przez społeczeństwo zachowania nazywane „zachowaniami trudnymi”, między innymi: histeria, krzyk, płacz, autoagresja, agresja, rzucanie przedmiotami. Mózg Maksa odbiera wszystkie dźwięki z otoczenia jako plan pierwszy, a odbieranie wszystkich dźwięków i każdego z osobna prowadzi do ekstremalnego przemęczenia i przebodźcowania, co daje mu uczucie silnego dyskomfortu, wręcz cierpienia. Niestety narażenie chłopca na stres związany z przebodźcowaniem, a przede wszystkim przebywaniem w środowisku przedszkolnym spowodował u niego inną chorobę - epizod depresji. Pomimo zaledwie kilku lat dziecku podawane są leki mające na celu podniesienie w jego organizmie stężenia serotoniny. Ostatnia diagnoza - ADHD padła w styczniu 2025 roku.

Maks wymaga szeregu terapii specjalistycznych. Jest w trakcie leczenia psychiatrycznego, okulistycznego, chirurgicznego, ortopedycznego, laryngologicznego, a także po konsultacji neurologicznej i alergologicznej. Chłopiec potrzebuje stałej opieki również innych specjalistów: terapeuty SI, psychologa, tyflopedagoga, logopedy, fizjoterapeuty. Niestety wizyty u specjalistów i terapeutów w większości przypadków nie są refundowanych. Kosztowny jest również sprzęt rehabilitacyjny do terapii zaburzeń sensorycznych.

Jak każdy rodzic, młodsza aspirant Magdalena Józak chce dla swojego dziecka jak najlepiej, walczy o to, aby przywrócić u synka radość do życia i choć trochę oswoić Maksia z otaczającym go światem. Do tej walki potrzebne są spore środki finansowe, dlatego zachęcamy do wsparcia fundacji, której podopiecznym jest Maksiu oraz do przekazania 1,5 % w rozliczeniu podatkowym na KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: Maksymilian Józak 16748.