Policyjna eskorta z dzieckiem potrzebującym natychmiastowej pomocy medycznej Data publikacji 19.02.2025 Powrót Drukuj Kontrola drogowa przerodziła się w akcję ratunkową, gdy okazało się, że w zatrzymanym pojeździe znajduje się niemowlę wymagające natychmiastowej konsultacji medycznej. Dzięki pomocy funkcjonariusza rodzice wraz z niemowlęciem bezpiecznie dotarli do szpitala.

Miniona sobota dla mł. asp. Kamila Styrny, funkcjonariusza Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, okazała się nie tylko kolejnym dniem służby, ale także momentem, w którym jego szybka reakcja i profesjonalizm uratowały zdrowie, a może nawet życie siedmiomiesięcznej dziewczynki.

Po godzinie 12 na jednej z krakowskich ulic policjant zatrzymał do kontroli samochód marki Alfa Romeo, którego kierujący przekroczył prędkość. Kontrola drogowa przybrała jednak zupełnie inny obrót. Po zatrzymaniu pojazdu policjant zauważył za kierownicą wyraźnie zdenerwowanego mężczyznę, a na tylnej kanapie pojazdu – roztrzęsioną pasażerkę z płaczącym niemowlęciem. Kierujący oraz pasażerka oświadczyli, że śpieszą się do szpitala, ponieważ ich dziecko wymaga pomocy medycznej. W obliczu takiej sytuacji policjant nie wahał się ani chwili. Po poinformowaniu dyżurnego i przekazaniu instrukcji kierowcy Alfa Romeo, rozpoczął pilotaż samochodu do najbliższego szpitala, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych, tym samym w bezpieczny sposób eskortując rodziców z maleństwem do krakowskiego szpitala.

Dzięki szybkiej i właściwej reakcji policjanta dziecko otrzymało fachową pomoc medyczną. Ta historia to kolejny przykład na to, że praca policjantów to nie tylko egzekwowanie prawa, ale także gotowość do niesienia pomocy w sytuacjach, które wymagają natychmiastowej reakcji.