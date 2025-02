Pomoc przyszła w ostatniej chwili. Policjant i ratownicy uratowali bezdomnego Data publikacji 19.02.2025 Powrót Drukuj Dzielnicowy z żarskiej komendy wspólnie z Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą ocalili życie bezdomnemu mężczyźnie. Bardzo dobra znajomość rejonu służbowego pomogła mundurowemu dotrzeć na czas.

W poniedziałek (17 lutego) dzielnicowy aspirant Przemysław Karcz wspólnie z ratownikami z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Żary, kontrolował teren byłej jednostki wojskowej znajdującej się na terenie miasta. Po wejściu do jednego z budynków mundurowy i ratownicy wyczuli charakterystyczną woń dymu, docierającą z piwnicy budynku. Natychmiast udali się w to miejsce, gdzie ujawnili leżącego na materacu przysypiającego mężczyznę. Był on splątany, nie wiedział gdzie się znajduje. Jak się później okazało, rozpalił w pomieszczeniu ogień, aby się ogrzać. Pomieszczenie z minuty na minutę coraz bardziej wypełniało się dymem. Kilka chwil dzieliło go od tragedii. Na szczęście pomoc przyszła na czas. Ratownik udzielił osobie bezdomnej niezbędnej pomocy medycznej. Mężczyzna otrzymał również ciepłą herbatę. Noc spędził w żarskiej noclegowni.

Aspirant Przemysław Karcz to policjant z ogromnym doświadczeniem, który od kilku lat pełni służbę na stanowisku dzielnicowego. Jego doskonała znajomość terenu miała kluczowe znaczenie w czasie akcji ratunkowej. Ogromna powierzchnia byłej jednostki wojskowej jest trudnym terenem, którego dokładne sprawdzenie zajęłoby wiele godzin. Połączenie doświadczenia policjanta i duże zaangażowanie Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Żary pomogło zapobiec tragedii.