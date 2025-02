Tymczasowy areszt dla podejrzanych w sprawie usiłowania zabójstwa w Kniażycach Data publikacji 19.02.2025 Powrót Drukuj Podejrzani w sprawie strzelaniny w Kniażycach, 40-latek i 35-latek zostali przekazani przez władze Słowacji polskim organom ścigania. Wczoraj usłyszeli zarzuty i zostali przesłuchani. Dzisiaj sąd zastosował wobec mężczyzn tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Za usiłowanie zabójstwa grozi im kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Sprawcy zostali zatrzymani dzięki współpracy przemyskich policjantów z funkcjonariuszami z komendy wojewódzkiej w Rzeszowie, Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, słowackiej policji, oficera łącznikowego, Przedstawiciela Krajowego Rzeczpospolitej Polskiej w EUROJUST, a także prokuratury i sądu w Przemyślu.

Do zdarzenia doszło w piątek 20 grudnia 2024 r. w Kniażycach, gdzie w wyniku oddania kilku strzałów z broni palnej ranny został 58-letni obywatel Armenii. Sprawcy po zdarzeniu oddalili się z miejsca zdarzenia.

Bezpośrednio po zdarzeniu przemyscy policjanci we współpracy z funkcjonariuszami pionów kryminalnych KWP w Rzeszowie prowadzili szereg czynności ukierunkowanych na ustalenie i zatrzymanie przestępców. W procesie wykrywczym prowadzili również ścisłą współpracę z funkcjonariuszami z innych jednostek na terenie kraju.

W efekcie zaangażowania policjantów zajmujących się tą sprawą ustalono sprawców przestępstwa, 35 i 40-latka, mieszkańców województwa podkarpackiego, którzy po zdarzeniu opuścili terytorium RP i wyjechali na Słowację.

W związku z ustaleniem, iż mężczyźni przebywają poza granicami Polski, do sprawy zostali zaangażowani funkcjonariusze z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, policjanci słowaccy, oficer łącznikowy, a także Przedstawiciel Krajowy Rzeczpospolitej Polskiej w EUROJUST.

Mężczyźni zostali zatrzymani w Preszowie i trafili do słowackiego aresztu na podstawie wystawionego za nimi listu gończego i europejskiego nakazu aresztowania (ENA), a 10 lutego br. w Barwinku podejrzani zostali przekazani z terenu Republiki Słowackiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Śledztwo w tej sprawie zostało przejęte do prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Przemyślu.

18 lutego 40-latek i 35-latek., zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, gdzie usłyszeli zarzuty działania wspólnie i w porozumieniu z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia mieszkańca gminy Fredropol, poprzez oddanie w jego kierunku z bliskiej odległości strzałów z broni palnej i spowodowanie obrażeń ciała.

Podejrzani nie przyznali się do usiłowania zabójstwa. Jeden z nich złożył wyjaśnienia, drugi skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Dzisiaj Sąd Rejonowy w Przemyślu przychylił się do wniosku Prokuratury Okręgowej w Przemyślu i zastosował wobec dwóch podejrzanych tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

