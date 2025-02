Policjanci eskortowali pojazd z dzieckiem do szpitala Data publikacji 19.02.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, którzy pełnili służbę na terenie Chełmna pomogli przedostać się ojcu z pięcioletnią córką do szpitala w Grudziądzu. Dziewczynka miała połknąć szkło z rozbitej szklanki, dlatego policjanci bez wahania wykorzystali pojazd uprzywilejowany, by eskortować potrzebującą dziewczynkę i jej ojca do szpitala.

Obecność policjantów w widocznym miejscu, nie tylko pełni rolę prewencyjną, ale również umożliwia obywatelom szybki kontakt z funkcjonariuszami w sytuacji zagrożenia. Do takiej sytuacji doszło wczoraj (18 lutego) po godzinie 15.00. Do policjantów Oddziału Prewencji Policji z Bydgoszczy, pełniących służbę w Chełmnie podszedł mężczyzna, prosząc o pomoc. Zestresowany ojciec wytłumaczył funkcjonariuszom, że jego córka prawdopodobnie połknęła szkło, które znalazło się w jej ustach w wyniku pęknięcia szklanki, z której piła. Stróże prawa poinformowali o tym fakcie dyżurnego chełmińskiej jednostki.

W przypadku, kiedy życie i zdrowie człowieka jest zagrożone, decyzja policjantów mogła być tylko jedna. Funkcjonariusze najpierw poinstruowali kierującego, w jaki sposób uczestniczyć w eskorcie, po czym wsiedli do furgonu, uruchomili sygnały świetle i dźwiękowe, a następnie bezpiecznie i bez zbędnej zwłoki przeprowadzili pilotaż kierującego z córką do szpitala specjalistycznego w Grudziądzu. Ojciec dziewczynki był bardzo zestresowany, dlatego na miejscu policjanci pomogli zaprowadzić dziecko na izbę przyjęć i wytłumaczyli lekarzowi, co się stało.

Mundurowi zrobili to, co do nich należało, wykazując się przy tym ogromną empatią, a także pełnym profesjonalizmem.