Areszt dla sprawców pobicia ze skutkiem śmiertelnym Data publikacji 19.02.2025 Powrót Drukuj Grudziądzcy policjanci zatrzymali pięcioro uczestników zdarzenia, podczas którego doszło do śmiertelnego pobicia 37-letniego mężczyzny. Śledczy ustalili, kto dokładnie brał udział w tej zbrodni. Dwoje z zatrzymanych usłyszało zarzut pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Decyzją sądu zostali też aresztowani na trzy miesiące.

W niedzielę (16.02.2025) tuż przed godziną 16.00 grudziądzcy policjanci zostali poinformowani o rannym mężczyźnie w jednym z mieszkań na terenie miasta. Na miejscu patrol zastał pięć osób, wśród których znajdował się ciężko ranny mężczyzna. Policjanci udzielili mu pierwszej pomocy do czasu przybycia załogi pogotowia. Niestety, po przewiezieniu go do szpitala, mężczyzna zmarł.

Do czasu wyjaśnienia sprawy cztery obecne na miejscu osoby zostały zatrzymane. Trzy godziny później, w ręce policjantów, wpadł ostatni uczestnik zdarzenia. Wszyscy trafili do policyjnego aresztu.

Grudziądzcy śledczy, na podstawie zebranego materiału dowodowego, ustalili, że w śmiertelnym pobiciu brali dwaj zatrzymani mężczyźni. 20-latek i 31-latek usłyszeli zarzut pobicia ze skutkiem śmiertelnym.

Dzisiaj (19.02.2025) grudziądzki sąd, po zapoznaniu się z aktami sprawy, przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec zatrzymanych tymczasowy areszt. Najbliższe 3 miesiące spędzą teraz za kratami. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Bydgoszczy / kc)

