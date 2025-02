Policjanci ewakuowali z płonącego budynku dwóch mężczyzn i psa Data publikacji 19.02.2025 Powrót Drukuj Szybka i zdecydowana reakcja policjantów Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego pabianickiej komendy prawdopodobnie zapobiegła tragedii. Młodszy aspirant Agnieszka Chodzicka i sierżant Dawid Kwieciński ewakuowali z płonącego budynku dwie osoby. Funkcjonariusze pomogli również uratować z pożaru zwierzęta. Mundurowi po raz kolejny udowodnili, że służba społeczeństwu jest dla nich wartością najwyższą.

18 lutego 2025 roku o godzinie 7.55 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach odebrał zgłoszenie dotyczące pożaru budynku mieszkalnego. Funkcjonariusz natychmiast zadysponował na miejsce policyjne patrole. Stróże prawa przy użyciu sygnałów uprzywilejowania pilnie pojechali na ulicę Pomorską, gdzie w płonącym domu miały znajdować się potrzebujące pomocy osoby.

Mundurowi, dojeżdżając pod wskazany adres, zauważyli dwóch mężczyzn stojących w oknach na poddaszu. Sytuacja była bardzo dynamiczna. Policjanci bez chwili wahania ruszyli na ratunek. Wspięli się po radiowozie na wysokie ogrodzenie, a następnie na dach budynku. Z jego wnętrza wydobyli dwóch mężczyzn. Obaj poszkodowani nie mieli siły samodzielnie opuścić mieszkań. Sierżant Dawid Kwieciński wyciągnął z palącego się domu 38-latka, z kolei młodszy aspirant Agnieszka Chodzicka pomogła wyjść na zewnątrz 86-latkowi. Z mieszkań ewakuowano również zwierzęta. Policjanci po strażackiej drabinie wynieśli z dachu budynku psa.

W chwili zdarzenia w budynku przebywało 7 osób w wieku od 14 do 86 lat. Dzięki szybkiej reakcji i zdecydowanemu działaniu służb mundurowych nikt z lokatorów nie odniósł poważniejszych obrażeń oraz nie doszło do kolejnej ludzkiej tragedii. Dalsze czynności przeprowadzone w tej sprawie pozwolą wyjaśnić dokładne okoliczności tego zdarzenia. Powołany został biegły z zakresu pożarnictwa, który wypowie się co było bezpośrednią przyczyną zaistniałego pożaru.

Takie działania pokazują, jak istotna jest współpraca służb i ich gotowość do działania w ekstremalnych warunkach.