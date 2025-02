Zziębnięta i zagubiona w lesie – policjanci ruszyli na ratunek Data publikacji 20.02.2025 Powrót Drukuj Szybka i zdecydowana reakcja funkcjonariuszy pozwoliła odnaleźć 58-letnią mieszkankę gminy Góra Kalwaria, która podczas spaceru z psem straciła orientację w terenie. Przerażona i zmarznięta zadzwoniła na numer alarmowy, prosząc o pomoc. Policjanci niezwłocznie rozpoczęli akcję poszukiwawczą, która zakończyła się sukcesem. Kobieta bezpiecznie wróciła do domu, a później w poruszającym liście wyraziła wdzięczność mundurowym.

Wszystko zaczęło się od dramatycznego telefonu na numer alarmowy 112. 58-letnia kobieta, mieszkanka gminy Góra Kalwaria, wyszła na spacer z psem, jednak w pewnym momencie straciła orientację w terenie. Przerażona i zziębnięta, nie wiedziała, gdzie się znajduje ani jak ma wrócić do domu. Na zewnątrz panował mróz, a nad lasem powoli zapadał zmrok. Każda minuta miała więc ogromne znaczenie.

Oficer dyżurny natychmiast skierował na miejsce patrole, w tym przewodnika z psem tropiącym. Policjanci rozpoczęli akcję poszukiwawczą, starając się jak najszybciej odnaleźć kobietę. Mimo zdenerwowania 58-latka utrzymywała kontakt telefoniczny z funkcjonariuszami. Podawała jednak jedynie szczątkowe informacje – mówiła, że wokół widzi jedynie las i nie potrafi wskazać żadnego charakterystycznego punktu.

Policjanci będący w terenie zdecydowali się wyłączyć sygnały dźwiękowe, a wkrótce kobieta usłyszała dźwięk policyjnych syren. To był kluczowy moment – funkcjonariusze zlokalizowali ją na obrzeżach lasu. Była przemarznięta, wystraszona i zmęczona. Policjanci natychmiast zapewnili jej opiekę, okryli, aby się ogrzała i pozostali z nią do przyjazdu ratowników.

Dzięki profesjonalizmowi i szybkości działania mundurowych historia miała szczęśliwe zakończenie. Dla policjantów jednak to nie tylko kolejna interwencja – to potwierdzenie misji, którą realizują każdego dnia, bo „Pomagamy i chronimy” to nie tylko hasło, ale rzeczywistość, którą tworzymy swoją służbą.

Uratowana 58-latka we wzruszającym liście podziękowała funkcjonariuszom za ich zaangażowanie, troskę i profesjonalizm. Napisała: „Wszystko zakończyło się dobrze, a ja mogę pisać te słowa z wdzięcznością i szacunkiem.” Te słowa są najlepszą nagrodą za policyjną służbę – służbę, która każdego dnia ratuje ludzkie życie.