Zatrzymani oszuści w Tarnowie Data publikacji 20.02.2025 Powrót Drukuj Wielomiesięczna praca policjantów Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie zaowocowała zatrzymaniem trzech mężczyzn z województwa warmińsko-mazurskiego, którym tarnowscy policjanci udowodnili dwa oszustwa metodą „na legendę”. Mężczyźni w wieku od 25, 38 i 42 lata, decyzją Sądu Rejonowego w Tarnowie, zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

W maju 2024 roku 79-latka przekazała oszustom 60 tysięcy złotych, a 74-latka 32 tysiące złotych. Po złożonym zawiadomieniu policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie współpracowali z innymi policjantami z całej Polski, którzy na co dzień zajmują się tym zagadnieniem. Analizowali zebrany materiał dowodowy, a następnie wykorzystali dostępne możliwości techniczne i analityczne, które pozwoliły na personalizację osób odpowiedzialnych za te oszustwa.

Na początku października 2024 roku zatrzymali 38-latka w województwie warmińsko-mazurskim, któremu udowodniono wymienione przestępstwa. Na mocy postanowienia tarnowskiego sądu trafił do zakładu karnego na trzy miesiące. Początkiem lutego 2025 roku ponownie policjanci z Tarnowa udali się do miejscowości województwa warmińsko-mazurskiego celem zatrzymania kolejnych mężczyzny podejrzewanych o popełnienie wyżej opisanych oszustw. Tym razem zatrzymali dwóch mężczyzny w wieku 25 i 42 lata. Zostali oni przetransportowani do Tarnowa, gdzie usłyszeli zarzut oszustwa, a także posiadania środków odurzających, które policjanci odnaleźli i zabezpieczyli podczas ich zatrzymania i przeszukania w miejscach, w których przebywali. Następnie policjanci doprowadzili zatrzymanych do tarnowskiej prokuratury rejonowej, która wystąpiła do tarnowskiego sądu z wnioskiem o środek izolacyjny.

Po analizie zebranego materiału dowodowego sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec mężczyzn tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Tarnowscy policjanci nie ustają w zbieraniu materiałów dowodowych w tego typu przestępstwach i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.