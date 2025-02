Kolejny raz dokonał serii włamań, był poszukiwany za poprzednie Data publikacji 20.02.2025 Powrót Drukuj Dzielnicowy z Piasku zatrzymał 32-latka z Mysłowic, który w styczniu i lutym włamał się do czterech placówek handlowych i usiłował włamać się do dwóch kolejnych. Mysłowiczanin w chwili zatrzymania był również poszukiwany do odbycia kary za poprzednie włamania, których dopuścił się w ubiegłym roku. Mężczyzna trafił do aresztu, gdzie będzie oczekiwać na kolejną rozprawę. Za działanie w warunkach tzw. recydywy grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.

11 lutego br. do dyżurnego mysłowickiej komendy wpłynęło zgłoszenie dotyczące włamania do salonu beauty mieszczącego się przy ulicy Towarowej. Sprawca miał wybić szybę i ze środka skraść biżuterię o wartości 2600 złotych.

Chwilę później ten sam sprawca miał podjąć próbę włamania do sklepu z używaną odzieżą przy tej samej ulicy, jednak został spłoszony przez obsługę. Mężczyzna uszkodził jednak drzwi, które właściciel wycenił na 2000 złotych.

Policjanci z Mysłowic podejrzewali, kto może stać za tymi zdarzeniami, wobec czego rozpoczęli poszukiwania 32-letniego mieszkańca miasta. W wyniku intensywnych działań mężczyzna ten został zatrzymany tego samego dnia przez dzielnicowego z dzielnicy Piasek.

Jak ustalili śledczy, mężczyzna ten poprzez wycięcie dziury w dachu, 15 stycznia br., włamał się do sklepu wielobranżowego przy ulicy Moniuszki, skąd skradł 800 złotych. Cztery dni później włamał się do dwóch placówek handlowych i usiłował włamać do kolejnej przy ulicy Różyckiego, powodując straty w wysokości blisko 30 tysięcy złotych.

W chwili zatrzymania przez dzielnicowego 32-letni włamywacz poszukiwany był celem doprowadzenia do zakładu karnego, gdzie odbyć miał karę 4 lat pozbawienia wolności za włamania z ubiegłego roku, o których pisaliśmy w lipcu 2024 r. 32-latek usłyszał również zarzuty za podobne czyny, których dopuścił się w styczniu br.

Mężczyzna trafił do aresztu, gdzie odbywając poprzednią karę, będzie oczekiwać na kolejną rozprawę. Za działanie w warunkach tzw. recydywy grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Katowicach / mw)