O włos od tragedii na przejściu dla pieszych Data publikacji 20.02.2025 Kierowca autobusu ominął pojazdy, które zatrzymały się, by przepuścić dziecko na przejściu dla pieszych, ledwo zdążył wrócić na swój pas. Tylko rezolutna postawa 11-letniego chłopca, który czekał przed wejściem na przejście, aż pojazdy z prawej strony się zatrzymają, pozwoliła uniknąć tragedii. Policjanci z Posterunku Policji w Zbąszynku szybko ustalili tożsamość 59-letniego kierowcy. Mundurowi zatrzymali mu uprawnienia do kierowania, a za popełnione wykroczenie skierują wniosek do sądu.

W piątek (14-lutego) w Zbąszynku o mały włos nie doszło do tragedii na przejściu dla pieszych. 11-letni chłopiec zatrzymał się przed przejściem, aby upewnić się czy nadjeżdżające pojazdy zdążą się zatrzymać. Oba jadące z jego lewej strony pojazdy zatrzymały się. Szczęśliwie, chłopiec postanowił zaczekać, aby upewnić się, że nadjeżdżający z prawej strony pojazd, również wyhamuje przed pasami. Ta przezorność, prawdopodobnie uratowała mu życie. Nagle z lewej strony nadjechał autobus, który zignorował fakt, że pojazdy zatrzymały się przed przejściem. Samo przejście jest wyraźnie oznakowane, z daleka widać znak i zmieniony kolor nawierzchni na jezdni. Ominął oba pojazdy i przejechał przez przejście lewą stroną. Kierujący pojazdem „na styk” zmieścił się, by wrócić na swój pas przed nadjeżdżającymi pojazdami. O tej niebezpiecznej sytuacji zostali poinformowani policjanci z Posterunku Policji w Zbąszynku i natychmiast rozpoczęli działania, by ustalić przebieg zdarzenia i tożsamość kierowcy.

Z pomocą przyszli pracownicy Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury, którzy przekazali nagranie, na który widać całe zajście. Bardzo szybko ustalono właściciela pojazdu i osobę, która nim kierowała. Jak się okazało kierujący autobusem w trakcie zdarzenia przewoził dzieci, które wracały ze szkoły. W związku z rażącym zlekceważeniem przepisów policjanci odstąpili od postępowania mandatowego i skierują wniosek do sądu o ukaranie. 59-latkowi zostały również zatrzymane prawo jazdy.

W zimowych warunkach bardzo ważnym jest, by zachować szczególną ostrożność. Śliska nawierzchnia wydłuża drogę hamowania. Bez względu na porę roku, szczególną ostrożność powinno się również zachować w rejonie przejść dla pieszych. Połączenie zimowych warunków z brawurą w rejonie przejścia mogło doprowadzić do tragedii, gdyby nie rezolutność i ostrożność 11-letniego chłopca.

( KWP w Gorzowie Wielkopolskim / kc)