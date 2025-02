Kurier - oszust zatrzymany przez kryminalnych z Opola Data publikacji 20.02.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze służby kryminalnej z Opola zajmowali się sprawą fałszywego kuriera, który miał przywłaszczyć zawartość przesyłek na kwotę ponad 200 tys. złotych. Zabezpieczone w sprawie dowody i praca operacyjna pozwoliły na zatrzymanie, już w kilka dni po zgłoszeniu, 34-letniego mieszkańca Kluczborka. Mężczyzna usłyszał zarzut przywłaszczenia, za który grozi mu do 5 lat więzienia. Był on również poszukiwany do 3 innych przestępstw przeciwko mieniu. Decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone, że mężczyzna usłyszy kolejne zarzuty.

We wtorek, 11 lutego, policjanci z Opola otrzymali informacje od firmy kurierskiej dotyczące jednego z jej pracownika. Firma świadcząca dostawy działająca na terenie miasta zgłosiła, że zatrudniony przez nią mężczyzna mógł dopuścić się przywłaszczenia zawartości paczek. Dodatkowo mężczyzna od paru dni nie stawiał się już w pracy i wszelki kontakt się z nim urwał.

Sprawą zajęli się kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Policjanci zebrali materiał dowodowy i rozpoczęli typowanie sprawcy. Sprawę utrudniał fakt, że podejrzewany miał posłużyć się fałszywym dowodem osobistym, którym posługiwał się w momencie zatrudnienia się w firmie kurierskiej. Jak ustalili śledczy, mężczyzna najprawdopodobniej sam zamawiał paczki ze sprzętem elektronicznym na nieistniejące adresy, przywłaszczał zawartość dostawy, zgłaszał dostawę jako niedostarczoną, a pozostałe opakowanie wypełniał artykułami spożywczymi. Miało to zapobiec wykryciu jego przestępczej działalności na sortowni paczek. W ten sposób miał przywłaszczyć kilkadziesiąt sprzętu elektronicznych na ponad 200 tys. złotych.

Po uzyskaniu tych informacji, zabezpieczeniu śladów i wzmożonej pracy operacyjnej, kryminalni wytypowali możliwego sprawcę tego przestępstwa. Już w kilka dni po otrzymaniu zgłoszeniu, policjanci zatrzymali 34-letniego mieszkańca Kluczborka. Podejrzewany nie krył zaskoczenia wizytą funkcjonariuszy. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że jest on poszukiwany do 3 innych spraw kryminalnych. Ponadto toczą się również wobec niego 4 inne postępowania, w których występuje w charakterze podejrzanego. Wszystkie te sprawy dotyczą przestępstw przeciwko mieniu. Kryminalni zabezpieczyli przy zatrzymanym gotówkę w wysokości 22 tys. złotych na poczet przyszłych kar. Odzyskali też część przywłaszczonego sprzętu elektronicznego.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do jednostki Policji. Tam usłyszał zarzut przywłaszczenia, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Jak przyznają policjanci prowadzący tę sprawę, ma ona charakter rozwojowy i niewykluczone, że 34-latek usłyszy kolejne zarzuty. Funkcjonariusze podejrzewają, że mieszkaniec Kluczborka z tego przestępczego procederu uczynił sobie źródło utrzymania. Decyzją sądu, na wniosek policjantów i prokuratury, podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.