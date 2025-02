Policjanci z Komisariatu w Zelowie uratowali mężczyznę przed wychłodzeniem Data publikacji 20.02.2025 Powrót Drukuj Policyjne hasło „Pomagamy i chronimy” to działania policjantów, którzy podczas interwencji i różnych działań niejednokrotnie ratują życie. Ostatnio w odpowiednim miejscu i czasie znaleźli się Policjanci z komisariatu w Zelowie. W ciągu półtorej godziny od otrzymania informacji o zaginięciu odnaleźli 62-latka, który był narażony na wychłodzenie. Dzięki profesjonalnym działaniom mieszkaniec gminy Bełchatów w porę trafił pod opiekę medyków.

19 lutego 2025 roku, tuż przed godziną 23.00 policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące zaginięcia 62-letniego mieszkańca gminy Bełchatów. Zgłaszający poinformował, że otrzymał niepokojący telefon od swojego ojca, który stwierdził, że leży w rowie, jednak nie potrafił podać żadnych innych szczegółów dotyczących miejsca, w którym się znajduje. Zaniepokojony bełchatowianin początkowo na własną rękę prowadził poszukiwania, jednak kiedy stracił kontakt telefoniczny ze swoim ojcem zaalarmował policję.

Dyżurny bełchatowskiej Policji wiedząc, że w takich sytuacjach liczy się każda sekunda, natychmiast do działań poszukiwawczych mężczyzny narażonego na wychłodzenie zadysponował wszystkie będące w służbie patrole. Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie ogłosił również alarm dla funkcjonariuszy prewencji i służby kryminalnej. Mundurowi ustalili, że mężczyzna przemieszczał się rowerem i mógł jechać od strony miejsca swojego zamieszkania na terenie gminy Bełchatów. Funkcjonariusze przeczesywali pobliski teren. Dzięki determinacji i zaangażowaniu policjanci odnaleźli zaginionego w ciągu półtorej godziny od otrzymania informacji o jego zaginięciu. Mężczyznę na terenie miejscowości Kielchinów odnalazł patrol policji z Komisariatu w Zelowe. 62-latek leżał w rowie, był mocno wyziębiony i zdezorientowany. Mundurowi udzielili mu pomocy, zabrali go do radiowozu, gdzie mężczyzna ogrzał się i poczuł się bezpiecznie. Ostatecznie został przekazany pod opiekę medyków i jego życiu już nic nie zagraża.

Kiedy na zewnątrz panują niskie temperatury wiele osób narażonych jest na utratę życia lub zdrowia na skutek wychłodzenia organizmu. Problem ten dotyka przede wszystkim osoby bezdomne, samotne i starsze. Zagrożenie takie dotyczy także osób będących pod wpływem alkoholu.

Nie bądźmy obojętni i alarmujmy służby ratunkowe za każdym razem, kiedy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu.

Z każdą taką informacją można dzwonić bezpośrednio do bełchatowskiej policji pod numer telefonu 47 846 52 11.