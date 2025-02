Wychłodzony bezdomny mężczyzna uratowany przez dzielnicowego i ratowników Data publikacji 20.02.2025 Powrót Drukuj Żarski dzielnicowy - starszy aspirant Dariusz Karbowski wspólnie z Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą z Żar ocalił życie bezdomnemu. Intuicja nie zawiodła policjanta i doskonale wytypował pustostan, w którym przebywał wychłodzony mężczyzna.

We wtorek (18 lutego) dzielnicowy starszy aspirant Dariusz Karbowski pełniąc służbę wraz z Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą z Żar sprawdzał pustostany w Żarach, aby dotrzeć do osób bezdomnych, których życie może być zagrożone.

Podczas kontroli pomieszczeń pustostanu wytypowanego przez policjanta, pies ratowniczy zaczął szczekać, po czym doprowadził dzielnicowego i ratowników grupy do leżącego na podłodze mężczyzny. Był on owinięty kocami, jednak mimo tego bardzo się trząsł. Jak się później okazało, miał pierwsze oznaki hipotermii. Na miejsce natychmiast wezwano Zespół Ratownictwa Medycznego, który przetransportował bezdomnego mężczyznę do szpitala.

Starszy aspirant Dariusz Karbowski na stanowisku dzielnicowego pracuje od kilkunastu lat. Nie jest to też pierwszy sukces doświadczonego policjanta, który ratowanie ludzkiego życia ma we krwi. Kilka lat wcześniej wraz z inną policjantką uratował człowieka, którego życie było zagrożone.

Każdego roku, gdy temperatury na zewnątrz są niskie, zwracamy się do wszystkich z apelem o to, aby nie pozostawali obojętni na los innych. Przypominamy, że na wychłodzenie organizmu są szczególnie narażone osoby w kryzysie bezdomności, osoby starsze, a także nietrzeźwe przebywające na zewnątrz. Prosimy również, aby o wszystkich takich przypadkach powiadamiać dzielnicowego lub kontaktować się z numerem alarmowym 112.

Przypominamy również, że możemy powiadomić Policję o miejscach, gdzie mogą przebywać osoby zagrożone wychłodzeniem poprzez aplikację Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wystarczy wybrać odpowiednią ikonę i zaznaczyć miejsce na mapie. Pamiętajmy jednak, że takie zgłoszenie nie zastępuje połączenia alarmowego, jeśli konieczne będzie udzielenie natychmiastowej pomocy.

sierżant sztabowy Żaneta Kumoś

Komenda Powiatowa Policji w Żarach