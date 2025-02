Policjanci błyskawicznie ewakuowali mieszkańców z płonącego budynku Data publikacji 20.02.2025 Powrót Drukuj Chwilę grozy przeżyli mieszkańcy budynku wielorodzinnego w Jabłonowie Pomorskim, w którym wybuchł pożar. Jako pierwsi na miejscu pojawili się policjanci z miejscowego posterunku. Funkcjonariusze, bez zbędnego wahania, weszli do zadymionych pomieszczeń i bezpiecznie ewakuowali mieszkańców.

W minioną sobotę (15.02) o godzinie 21.00 dyżurny brodnickiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie o pożarze w jednym z mieszkań bloku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Rynek w Jabłonowie Pomorskim. Już po chwili na miejscu zjawili się policjanci z miejscowego posterunku, którzy pomimo silnego zadymienia weszli do wnętrza.

Na klatce schodowej mundurowi spotkali dwie osoby, którym nakazali natychmiast opuścić budynek. Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji i pomimo zagrażającego im niebezpieczeństwa funkcjonariusze udali się również do mieszkań znajdujących się na wyższych kondygnacjach. Tam zastali kolejnych dwóch lokatorów, którzy z powodu ograniczonej widoczności nie umieli samodzielnie wydostać się na zewnątrz. Policjanci pomogli im bezpiecznie opuścić budynek. Funkcjonariusze usiłowali też dostać się do wnętrza mieszkania objętego pożarem, lecz ze względu na panującą wysoką temperaturę było to niemożliwe.

Po chwili do działań dołączyli strażacy. Po ugaszeniu ognia, w lokalu, w którym wybuchł pożar ujawnili oni zwłoki jednego z mieszkańców (58l.).

Wszyscy mieszkańcy budynku w którym doszło do pożaru noc spędzili u swoich rodzin, ponieważ stan budynku musieli ocenić inspektorzy nadzoru budowlanego.

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tego tragicznego zdarzenia.