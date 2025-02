Kolejny medyk poszkodowany w trakcie udzielania pomocy pacjentowi

Data publikacji 21.02.2025

W minioną niedzielę doszło do kolejnego niepokojącego incydentu, w którym agresywne zachowanie pacjenta doprowadziło do poważnych obrażeń u pracownika szpitala. Mężczyzna, będący pod wpływem narkotyków, został zatrzymany przez mundurowych i usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu, a ponadto został objęty dozorem policyjnym i zakazem zbliżania się do pokrzywdzonego.