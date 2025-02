Zdezorientowany 77-latek szedł chodnikiem ubrany w piżamę i kapcie. Natychmiast pomogli policjanci Data publikacji 21.02.2025 Powrót Drukuj Ubranego jedynie w piżamę i kapcie idącego chodnikiem seniora zauważyli jadący radiowozem policjanci. Starszy mężczyzna był zdezorientowany i nie wiedział, jak się nazywa i gdzie się znajduje. Mundurowi zaopiekowali się 77-latkiem, a następnie przekazali pod opiekę pracowników ośrodka rehabilitacyjnego, z którego się oddalił.

Wczoraj rano kierownik Posterunku Policji w Łabuniach aspirant sztabowy Zbigniew Byczek wraz z dzielnicowym gminy Komarów Osada aspirantem sztabowym Marcinem Gołębiowskim jechali pojazdem służbowym do Zamościa. W jednej z miejscowości gminy Zamość zauważyli idącego chodnikiem starszego mężczyznę, który ubrany był jedynie w piżamę i kapcie. Natychmiast zareagowali. Okazało się, że senior był zdezorientowany, nie wiedział jak się nazywa i gdzie mieszka.

Policjanci rozpoczęli ustalanie adresu mężczyzny i od razu zgłosili to dyżurnemu zamojskiej jednostki, który oświadczył, że właśnie otrzymał zgłoszenie od kobiety, że poszukuje podopiecznego, który bez wiedzy pracowników ośrodka rehabilitacyjnego oddalił się z placówki.

Na miejsce zdarzenia przyjechała zgłaszająca i pod jej opiekę policjanci przekazali 77-latka.

Pomagamy i chronimy to nie tylko policyjne motto, ale przede wszystkim realne działanie. Dzięki czujności policjantów z Łabuń mężczyzna szybko i bezpiecznie wrócił do placówki. Pamiętajmy o osobach starszych, które z racji wieku mogą mieć problemy z pamięcią, czy mierzą się z demencją. Jeżeli widzimy starszą, zdezorientowaną osobę reagujmy, bo dzięki takim reakcjom pomoc do tych osób dotrze na czas.

Reagujmy zwłaszcza teraz, kiedy temperatury powietrza spadają poniżej zera i dłuższe przebywanie na dworze może być niebezpieczne dla osób ubranych nieodpowiednio do pory roku, osób starszych, zagubionych i zdezorientowanych oraz osób znajdujących się pod wpływem alkoholu. Jeśli widzisz taką osobę, nie bądź obojętny. Nasze działanie może uratować komuś życie! Wystarczy wykonać telefon na numer alarmowy 112.

(KWP w Lublinie / kp)