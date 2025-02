Funkcjonariusze zlikwidowali kolejny nielegalny punkt hazardowy Data publikacji 21.02.2025 Powrót Drukuj W wyniku skrupulatnej i wytężonej pracy operacyjnej, funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą, wspólnie z funkcjonariuszami Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego, doprowadzili do ujawnienia kolejnego nielegalnego punktu hazardowego na terenie gminy Kunice. Działania te były efektem pracy operacyjnej oraz precyzyjnie zaplanowanej akcji, której rezultatem było zatrzymanie trzech osób i zabezpieczenie 5 nielegalnie działających automatów do gier hazardowych.

Dzięki wytężonej pracy operacyjnej Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą oraz ścisłej współpracy z funkcjonariuszami Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego mundurowi zaplanowali i przeprowadzili skuteczną akcję, która doprowadziła do ujawnienia i likwidacji kolejnego nielegalnego punktu hazardowego działającego na terenie gminy Kunice. Skrupulatna analiza informacji oraz starannie zaplanowanie działań pozwoliły na zabezpieczenie nielegalnie działających automatów. Mundurowi, wykonując czynności procesowe potwierdzili, że urządzenia były wykorzystywane do prowadzenia gier o charakterze losowym, a działalność ta odbywała się bez wymaganej koncesji, stanowiąc poważne naruszenie przepisów ustawy o grach hazardowych.

Podczas sprawdzenia pomieszczeń policjanci ujawnili i zabezpieczyli 5 automatów do gier hazardowych, klucze serwisowe i gotówkę. Zatrzymano trzy osoby, które przebywały w nielegalnym punkcie hazardowym: kobietę w wieku 60 lat oraz dwóch mężczyzn w wieku 64 i 32 lat. Zatrzymanej kobiecie przedstawiono zarzuty dotyczące urządzania i prowadzenia gier hazardowych bez stosownej koncesji. Natomiast mężczyźni usłyszeli zarzut uczestnictwa w nielegalnych grach hazardowych.

Zabezpieczenie takich punktów jest niezwykle istotne, ponieważ nielegalnie działające automaty do gier hazardowych, poza łamaniem prawa, stanowią poważne zagrożenie społeczne. Hazard uzależnia i może prowadzić do nieodwracalnych skutków zarówno dla graczy, jak i ich rodzin.

Policjanci oraz służby celno-skarbowe działają nieprzerwanie na rzecz eliminowania nielegalnych punktów hazardowych w Legnicy i na terenie powiatu legnickiego. Współpraca obu służb, jak i ogromne zaangażowanie w likwidację tego procederu, skutkuje wzrostem bezpieczeństwa mieszkańców.

Zgodnie z przepisami ustawy, prowadzenie nielegalnych gier hazardowych podlega surowym karom, w tym wysokim grzywnom oraz karze pozbawienia wolności do lat 3.

( KWP we Wrocławiu / kp)