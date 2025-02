Policjanci pomogli mężczyźnie z epilepsją Data publikacji 21.02.2025 Powrót Drukuj Sytuacje zdrowotne mogą „dotknąć” każdego i to nawet na ulicy. Ważne, by w porę znaleźli się tacy, którzy ruszą z pomocą. Zaalarmowani o zdarzeniu policjanci z Janikowa udzielali pomocy mężczyźnie, który dostał ataku epilepsji.

Dwa dni temu (19.02.2025 r.) do policyjnego patrolu w Janikowie podeszła kobieta. Powiedziała, że widziała jak jakiś mężczyzna na pobliskiej ulicy upadł i dostał drgawek. Policjanci natychmiast pojechali w podane miejsce i faktycznie zastali tam leżącego mężczyznę.

Miał drgawki świadczące o ataku epilepsji i obrażenia na twarzy spowodowane upadkiem. Policjanci zaopiekowali się przechodniem, ułożyli go w pozycji bezpiecznej, trzymali za głowę, by nie odniósł obrażeń. Wezwane zostało pogotowie. Do czasu przyjazdu karetki policjanci monitorowali czynności życiowe mężczyzny. Pogotowie zabrało go do szpitala.

Jeśli jesteśmy świadkami podobnych sytuacji na ulicy reagujmy. Zaalarmowanie służb daje szansę na natychmiastowe wezwanie pomocy i ratowanie ludzkiego życia.