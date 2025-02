Pomagamy i Chronimy każdego dnia Data publikacji 21.02.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Komisariatu Wodnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu podczas pełnionego patrolu jako pierwsi przybyli na miejsce zdarzenia drogowego i dzięki posiadanej wiedzy i umiejętnościom, uchronili kierowcę przed dalszymi konsekwencjami zdrowotnymi zdarzenia. Następnie przy udziale strażaków udzielili profesjonalnej pomocy przedmedycznej i do czasu przyjazdu Zespołu Karetki Pogotowia, monitorowali stan poszkodowanego.

Pomaganie drugiemu człowiekowi jest jednym z priorytetowych zadań Policji, jednak przede wszystkim wynika z poczucia odpowiedzialności każdego funkcjonariusza. Kiedy tylko policjanci dostają informacje, że czyjeś życie czy bezpieczeństwo jest zagrożone, natychmiast reagują. Tak było w przypadku dolnośląskich wodniaków, którzy podczas pełnionej służby w patrolu, otrzymali informację, że nieopodal doszło do zdarzenia drogowego i jego uczestnik potrzebuje pomocy. Informacja ta nie zdążyła jeszcze trafić do dyżurnego jednostki, jednak policjanci bez chwili zawahania ruszyli z pomocą.

Wodniacy korzystając z pojazdu uprzywilejowanego bardzo szybko pojawili się na miejscu zdarzenia. Zauważyli, że pojazd osobowy marki Subaru, stoi na skraju skarpy pasa drogowego a kierujący dostał ataku epilepsji. Doświadczeni policjanci, którzy szkoleni są z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej, wiedzieli jak należy postępować w takim przypadku.

Funkcjonariusze z Komisariatu Wodnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zajęli się poszkodowanym 60-latkiem, bezpiecznie wyciągnęli go z pojazdu i do czasu przybycia Zespołu Pogotowia Ratunkowego monitorowali stan jego zdrowia. Do tych działań dołączyli również strażacy zaalarmowani o zdarzeniu drogowym.

Dolnośląscy policjanci wielokrotnie są pierwsi na miejscu różnych zdarzeń, ale ich przygotowanie do służby pozwala skutecznie reagować w najróżniejszych przypadkach. Tym razem policjanci skorzystali z posiadanej wiedzy dotyczącej udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, innym razem gasili pożary, ewakuowali osoby z płonących pomieszczeń, eskortowali do placówek medycznych itp., bo każdego dnia Pomagamy i Chronimy.