„To był normalny dzień pracy… zadzwonił człowiek, przedstawił się jako pracownik banku…” - film

Data publikacji 24.02.2025

Trzynastego stycznia, to nie był piątek, choć ten pechowy poniedziałek na długo zapamięta mieszkaniec naszego województwa. To był normalny dzień pracy – relacjonuje 51-latek. Zadzwonił człowiek, przedstawił się jako pracownik banku – dodaje mężczyzna. W tamtym momencie nie był świadom, że jego rozmówca jest oszustem i już za chwilę wyłudzi jego pieniądze. Na co uważać? Jak nie dać się oszukać? Zapraszamy do wysłuchania relacji mężczyzny, który zgodził się opowiedzieć nam swoją historię. Policjanci w tej sprawie zatrzymali już 8 osób.