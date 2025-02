Policjanci z sukcesami na Mistrzostwach Polski No Gi Jiu Jitsu 2025 Data publikacji 24.02.2025 Powrót Drukuj Miniony weekend okazał się niezwykle udany dla trzech policjantów z garnizonu zachodniopomorskiego, którzy rywalizowali w XV Mistrzostwach Polski No Gi Jiu Jitsu 2025. Turniej odbył się w Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i przyciągnął najlepszych zawodników tej dynamicznie rozwijającej się dyscypliny sportowej.

Zawody No Gi Jiu Jitsu, to prestiżowe wydarzenie, w którym udział biorą najlepsi zawodnicy z całego kraju, rywalizując w różnych kategoriach pasowych i wiekowych. Dyscyplina ta wymaga nie tylko siły i kondycji, ale przede wszystkim doskonałej techniki i strategicznego myślenia.



Aspirant Robert Nowicki i młodszy aspirant Marcin Jaśkowski, reprezentujący Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, zaprezentowali znakomitą formę, startując w dwóch kategoriach. Robert Nowicki niebieskich pasów i Marcin Jaśkowski czarnych pasów – Masters 2 i Masters 3. W obu przypadkach triumfowali, zdobywając trzy srebrne i brązowy medal, udowadniając swoje wysokie umiejętności w tej wymagającej dyscyplinie.



Na co dzień asp. Robert Nowicki i mł. asp. Marcin Jaśkowski odpowiadają za system szkolenia policjantów w koszalińskiej komendzie z zakresu taktyki i techniki interwencji, co czyni ich sukces jeszcze bardziej imponującym. Ich doświadczenie w sportach walki stanowi cenny wkład w podnoszenie kwalifikacji funkcjonariuszy, którzy dzięki nim zdobywają niezbędne umiejętności do skutecznego działania w terenie i reagowania w sytuacjach zagrożenia.



Równie świetnie zaprezentował się sierżant sztabowy Adam Działowski z Referatu Konwojowego w Koszalinie Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Wystartował on w kategorii pasów purpurowych i po emocjonujących walkach wywalczył srebrny medal, zajmując drugie miejsce w swojej kategorii.



Policjanci nie tylko godnie reprezentowali swoje jednostki, ale także udowodnili, że policyjne szkolenie oraz sportowa pasja mogą iść w parze. Ich osiągnięcia są dowodem na to, że systematyczna praca i zaangażowanie przynoszą spektakularne efekty, zarówno w służbie, jak i na macie.



Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!